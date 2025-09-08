Así se prepara el Gobierno en materia de seguridad para el 11 de septiembre

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dio a conocer que se implementará un plan policial enfocado en seguridad, para enfrentar la conmemoración del 11 de septiembre.

Durante una entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad señaló que “hay una planificación también muy rigurosa respecto del 11 de septiembre, en que también hay un foco en la conmemoración y hay múltiples actividades”.

En ese sentido, explicó que el plan incluye el despliegue de “refuerzos especiales” de Carabineros.

Asimismo, aseguró que el foco estará en Peñalolén, Huechuraba y en el sector de Villa Francia, en Estación Central. “Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región (…) pero están planificados desde el punto de vista policial”, sostuvo.

Romería

En cuanto a la romería hacia el Cementerio General, Durán informó que 57 personas fueron detenidas. “Había un monitoreo de la situación de los cuarteles policiales”.

“Esto lo que busca es afectar las capacidades de las policías para enfrentar la seguridad pública. Aquí no se trata, en mi opinión, de una cuestión política, se trata más bien de grupos delictuales que utilizan estas fechas para intentar mermar la capacidad de las policías”, afirmó.

Consultado sobre el perfil de quienes participan en este tipo de hechos, Durán planteó que “en la romería y en otras cosas de este tipo también actúan algunos grupos antisistema, que son grupos muy minoritarios”.

“Esto se mezcla con lumpen, se mezcla con grupos delictuales, más que crimen organizado”, concluyó.