EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Un día como hoy
8 Septiembre
Hablemos en Off
8 Septiembre
Duna en Punto
8 Septiembre
Información Privilegiada
8 Septiembre

Así se prepara el Gobierno en materia de seguridad para el 11 de septiembre

Así se prepara el Gobierno en seguridad para el 11 de septiembre

“Esto lo que busca es afectar las capacidades de las policías para enfrentar la seguridad pública”, dijo Durán por los hechos ocurridos en la romería.

Por:

8 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dio a conocer que se implementará un plan policial enfocado en seguridad, para enfrentar la conmemoración del 11 de septiembre.

Durante una entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad señaló que “hay una planificación también muy rigurosa respecto del 11 de septiembre, en que también hay un foco en la conmemoración y hay múltiples actividades”.

En ese sentido, explicó que el plan incluye el despliegue de “refuerzos especiales” de Carabineros.

Asimismo, aseguró que el foco estará en Peñalolén, Huechuraba y en el sector de Villa Francia, en Estación Central. “Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región (…) pero están planificados desde el punto de vista policial”, sostuvo.

Romería

En cuanto a la romería hacia el Cementerio General, Durán informó que 57 personas fueron detenidas. “Había un monitoreo de la situación de los cuarteles policiales”.

“Esto lo que busca es afectar las capacidades de las policías para enfrentar la seguridad pública. Aquí no se trata, en mi opinión, de una cuestión política, se trata más bien de grupos delictuales que utilizan estas fechas para intentar mermar la capacidad de las policías”, afirmó.

Consultado sobre el perfil de quienes participan en este tipo de hechos, Durán planteó que “en la romería y en otras cosas de este tipo también actúan algunos grupos antisistema, que son grupos muy minoritarios”.

“Esto se mezcla con lumpen, se mezcla con grupos delictuales, más que crimen organizado”, concluyó.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Partido Comunista y candidatura de Jeannette Jara
02 Proyecto de voto obligatorio con multa, municipios no pueden digitalizar licencias y CMF enfrenta críticas y juicios
03 Manuel José Ossandón sobre urgencia al proyecto de aborto libre: “Ese proyecto no tiene piso y no tiene ningún sentido”
04 IPC con variación nula, mercados argentinos y agilizar la burocracia
05 Marcos Barraza: “El llamado de Jara es que su candidatura es del conjunto del progresismo. El adversario está puesto en la extrema ...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST