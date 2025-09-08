Mario Desbordes compara al PC con los Nazis: “No es un partido Democrático”

Durante esta mañana, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lanzó una dura crítica contra el Partido Comunista (PC), al que acusó de no ser una colectividad democrática y de representar un peligro para el país.

En conversación con T13 Radio, Desbordes sostuvo que “no estoy de acuerdo con esto de pegarle al que está a la derecha, para mí el adversario está a la izquierda (…) no se me pasa por la cabeza que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista al otro lado, ni más ni menos”.

Asimismo, cuestionó las credenciales democráticas del PC y advirtió que su trayectoria histórica lo deslegitima como alternativa política: “Acá en Chile asumen supuestas credenciales democráticas porque no han logrado entablar la dictadura, no más por eso, pero lo han intentado”.

Por último, el alcalde enfatizó en que el Partido Comunista “es tan malo, tan peligroso, tan tóxico como los nazis en el origen. Pero bueno, el Partido Comunista no es un partido democrático”.