Un juez golpeando a un manifestante: La nueva obra que Banksy pintó a las afueras de los Tribunales Reales de Justicia

Un nuevo espacio público de Londres se vio intervenido por una obra del misterioso artista callejero británico Banksy.

Se trata de una obra en la fachada del Queen’s Building, parte del complejo de los Tribunales Reales de Justicia, en donde pintó a un juez golpeando con su mazo a un manifestante que sostiene una pancarta ensangrentada.

Los transeúntes apenas alcanzaron a ver la intervención, que Banksy publicó en su cuenta de Instagram, ya que funcionarios la cubrieron con paneles plásticos negros, vallas metálicas y la vigilancia permanente de guardias de seguridad.

No obstante, imágenes del mural ya circulan ampliamente en redes sociales.

¿Hay una historia detrás de esta obra?

La aparición de esta pieza coincide con la polémica por la detención de casi 900 personas durante una protesta en Londres en apoyo al prohibido Grupo de Acción Palestina, en lo que la prensa británica describió como uno de los mayores arrestos masivos en la historia reciente del país.

El regreso del artista a la capital británica ocurre pocos meses después de que en mayo pasado apareciera un mural suyo en Marsella, Francia, y casi un año después de su serie de nueve obras en Londres con animales como protagonistas, entre ellas la recordada garita policial convertida en tanque de pirañas.