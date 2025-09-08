Kast evita referirse a polémicas por trolls en redes sociales y apunta contra Francisco Vidal: “Es el bot número 1 de Chile”

En el marco de la presentación de su plan Marchas sin Violencia, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por la polémica generada por un reportaje de Chilevisión que lo vinculaba con una supuesta red de trolls dirigida contra el Gobierno y las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

“Respecto a la consulta, creo que le vamos a responder cuando estemos en el debate en TVN, cuando enfrentemos al bot número uno. Cuando estemos en TVN, yo me voy a referir al bot número uno de Chile, Francisco Vidal”, dijo el republicano.

Asimismo, Kast defendió sus declaraciones sobre el hermano de Jara, quien trabaja en el canal que realizó el reportaje (CHV), asegurando que “no han señalado nada que sea incorrecto”. Añadió que “lo único que hicimos fue ver los antecedentes de los periodistas, vimos los perfiles de LinkedIn, todos los cambios que se realizaron post interpelación nuestra a un familiar, como dice la candidata de la continuidad”.

En esa línea, destacó que es positivo que el primer debate de la campaña presidencial se realice en el mismo canal que elaboró la investigación sobre los trolls de las redes sociales. “Me parece muy bien que el debate, el primer debate, sea en el canal que hizo ese informe y estudio, ¿no es cierto?, respecto de redes sociales, y cualquier duda que tengan la podré aclarar en ese debate, en el lugar mismo”, señaló.