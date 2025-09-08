EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Un día como hoy
8 Septiembre
Hablemos en Off
8 Septiembre
Duna en Punto
8 Septiembre
Información Privilegiada
8 Septiembre

Kast evita referirse a polémicas por trolls en redes sociales y apunta contra Francisco Vidal: “Es el bot número 1 de Chile”

Polémica por trolls: Kast apunta contra Francisco Vidal

Además, destacó que es positivo que el primer debate de la campaña presidencial se realice en el mismo canal que elaboró la investigación sobre los trolls de las redes sociales.

Por:

8 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

En el marco de la presentación de su plan Marchas sin Violencia, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por la polémica generada por un reportaje de Chilevisión que lo vinculaba con una supuesta red de trolls dirigida contra el Gobierno y las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

“Respecto a la consulta, creo que le vamos a responder cuando estemos en el debate en TVN, cuando enfrentemos al bot número uno. Cuando estemos en TVN, yo me voy a referir al bot número uno de Chile, Francisco Vidal”, dijo el republicano.

Asimismo, Kast defendió sus declaraciones sobre el hermano de Jara, quien trabaja en el canal que realizó el reportaje (CHV), asegurando que “no han señalado nada que sea incorrecto”. Añadió que “lo único que hicimos fue ver los antecedentes de los periodistas, vimos los perfiles de LinkedIn, todos los cambios que se realizaron post interpelación nuestra a un familiar, como dice la candidata de la continuidad”.

En esa línea, destacó que es positivo que el primer debate de la campaña presidencial se realice en el mismo canal que elaboró la investigación sobre los trolls de las redes sociales. “Me parece muy bien que el debate, el primer debate, sea en el canal que hizo ese informe y estudio, ¿no es cierto?, respecto de redes sociales, y cualquier duda que tengan la podré aclarar en ese debate, en el lugar mismo”, señaló. 

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Partido Comunista y candidatura de Jeannette Jara
02 Proyecto de voto obligatorio con multa, municipios no pueden digitalizar licencias y CMF enfrenta críticas y juicios
03 Manuel José Ossandón sobre urgencia al proyecto de aborto libre: “Ese proyecto no tiene piso y no tiene ningún sentido”
04 IPC con variación nula, mercados argentinos y agilizar la burocracia
05 Marcos Barraza: “El llamado de Jara es que su candidatura es del conjunto del progresismo. El adversario está puesto en la extrema ...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST