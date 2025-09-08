Starlink ya supera los 100 mil clientes en Chile y se consolida en el mercado de internet satelital

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ha logrado superar la barrera de los 100 mil clientes en Chile. De acuerdo a las estadísticas trimestrales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la compañía cerró junio con 101.468 usuarios, lo que representa un crecimiento de 76% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando registraba 57.655 suscriptores.

La empresa resalta en su página web que ofrece “internet de alta velocidad hasta en las ubicaciones más remotas”, con planes residenciales, empresariales, itinerantes y marítimos. Sus equipos, diseñados para ser instalados por los propios usuarios, ofrecen datos ilimitados y resistencia frente a condiciones climáticas extremas.

En el país, gran parte de la clientela de Starlink se concentra en zonas rurales. La Región Metropolitana lidera con 14.308 clientes (14% del total), seguida por la Región de Los Lagos con cerca del 13%. Luego aparecen Valparaíso, con casi un 12%, y La Araucanía, con un 9%. En conjunto, estas cuatro regiones representan el 48% de los clientes de la compañía.

El mercado de internet satelital en Chile está dominado por dos actores: Starlink y Hughes Net. Mientras la firma de Musk crece sostenidamente desde su llegada en noviembre de 2021, Hughes Net redujo su base de usuarios en 26% en el último año, alcanzando apenas 5.507 suscriptores.

Actualmente, el segmento de internet satelital corresponde al 3,1% del total de conexiones de internet fijo en Chile, con Starlink concentrando cerca del 70% de participación. Además, la empresa ha reforzado su estrategia comercial mediante la venta de antenas en el retail y alianzas con operadores como Claro, Movistar y Entel. Con esta última, incluso trabaja en un sistema para conectar teléfonos móviles a satélites de SpaceX y Starlink, con el objetivo de habilitar el envío de SMS en lugares sin cobertura.