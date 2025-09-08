Operadoras de TV paga llevan al peor nivel de clientes desde 2014: Han perdido cerca de 300 mil clientes en el último año

La televisión de pago vive uno de sus peores momentos. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la TV paga perdió casi 300 mil suscriptores en el último año, pasando de 3.010.396 clientes en junio de 2024 a 2.721.341 en junio de 2025.

“La caída de suscriptores viene cayendo desde principios del 2022”, explica el informe. Desde el peak alcanzado en 2021 (3.448.808 usuarios), el servicio ha perdido 727.467 contratos, lo que equivale a una baja del 21%. Es el número más bajo desde 2014, cuando había 2.633.602 clientes.

Cambios en la participación de mercado

Varias compañías han visto disminuir su presencia en el sector. Movistar bajó de 20,7% a 20,4%, DirecTV de 19,1% a 17,5%, y Claro de 9,2% a 7,9%. En cambio, VTR subió de 28,8% a 29,5% y Mundo de 13,2% a 15,7%.

Actualmente, los líderes del mercado de TV paga son:

ClaroVTR : 37,4%

Movistar : 20,4%

DirecTV : 17,5%

Mundo: 15,7%

Internet fijo se posiciona como ganador

Mientras la TV paga retrocede, el internet fijo avanza con fuerza. Hoy, el 67,8% de los hogares chilenos cuenta con conexión fija, y un 75% de estas son mediante fibra óptica.

Muchos usuarios prefieren contratar solo internet, con más de 2,5 millones de conexiones en ese formato. Sin embargo, también ha crecido el grupo que opta por un paquete que incluye TV paga, alcanzando cerca de 1,4 millones de suscriptores.

El futuro del servicio tradicional

Los paquetes que incluyen telefonía fija —con o sin televisión de pago— siguen cayendo. Esto confirma un cambio en las preferencias de los usuarios, quienes ahora privilegian flexibilidad y acceso bajo demanda.

La TV paga, en tanto, enfrenta un desafío cada vez mayor frente al auge del streaming. Adaptarse o desaparecer parece ser el dilema actual de las operadoras tradicionales.