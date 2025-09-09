Anglo American adquiere Teck y nace un gigante minero del cobre a nivel mundial

Anglo American confirmó la adquisición de la canadiense Teck Resources, en un acuerdo que da origen a Anglo Teck, considerada la fusión minera más relevante de los últimos años. El nuevo holding tendrá una capitalización bursátil combinada de más de 53.000 millones de dólares y oficinas en Londres, Canadá y Johannesburgo.

Ambas compañías poseen activos estratégicos en Chile: Teck con Quebrada Blanca y Anglo American con Collahuasi y Los Bronces. La integración proyecta sinergias anuales de 800 millones de dólares antes de impuestos en un lapso de cuatro años, además, según la empresa, esperan “alcanzar sinergias de ingresos Ebitda subyacentes que podrían sumar 1.400 millones de dólares anuales entre 2030 y 2049, gracias a la integración de las minas Collahuasi y Quebrada Blanca en Chile”.

En un comunicado conjunto, las firmas señalaron que la operación “será muy atractiva para los accionistas y los stakeholders”, ya que “mejorará la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico”. Asimismo, afirmaron que “al unir las fortalezas, Anglo Teck apalancará sus probadas capacidades en excelencia técnica y operacional, sustentabilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para lograr un crecimiento significativo y que genere valor a lo largo del ciclo”.

La estructura de la nueva minera quedó definida con Anglo American controlando el 62,4% de Anglo Teck y Teck con el 37,6%. Duncan Wanblad continuará como director ejecutivo de Anglo American, mientras que Jonathan Price asumirá como director ejecutivo adjunto.

El acuerdo crea así un gigante minero diversificado, con seis activos de cobre de clase mundial, además de negocios en zinc y mineral de hierro premium, consolidando a Anglo Teck como uno de los mayores productores de cobre a nivel global.