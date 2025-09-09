Mercado laboral muestra señales de debilidad: avisos llegan a mínimo en casi un año

El mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad. Según el Banco Central, el índice de avisos laborales se ubicó en 59,6 puntos en agosto. Es el registro más bajo desde septiembre de 2024. En comparación con julio, la variación fue de -8,81%. Frente al mismo mes del año pasado, se observó un leve aumento de 0,08%.

El indicador mide el promedio de avisos laborales en los principales portales de empleo del país. Su evolución suele reflejar lo que ocurre con los datos del INE sobre empleo asalariado, aunque con cierto desfase, ya que las contrataciones toman tiempo en concretarse.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, explicó que “La creación de empleo asalariado formal en el sector privado continúa aumentando a un ritmo insuficiente, de la mano de una baja capacidad de crecimiento de mediano plazo. En las mipymes se observa una destrucción anual de este tipo de empleo, por lo que el aumento observado se concentra principalmente en la gran empresa”.

El economista agregó que “Entre los fundamentales de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado no se esperan mejorías relevantes en lo que queda de este año, por lo que se mantendrá un escenario de debilidad del mercado laboral, con una elevada tasa de desempleo en términos históricos”.

Sobre el indicador, Bravo advirtió sobre las cifras de crecimiento anual. Estas “suelen exhibir una elevada volatilidad, por lo que es necesario tener cautela a la hora de analizar este indicador y siempre debe ser evaluado considerando las otras fuentes de información disponibles del mercado laboral”, señaló.