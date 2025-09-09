El Congreso de EE. UU. revela polémico dibujo vinculado a Trump en el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió un dibujo de carácter sexual incluido en un libro elaborado en 2003 para el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein. La imagen muestra a una mujer desnuda, con la palabra “Donald” bajo la cintura y lo que parece ser la firma del presidente.

“El Comité de Supervisión ha conseguido el infame ‘libro de cumpleaños’ que contiene una nota del presidente Trump que él ha dicho que no existe”, afirmó Robert García, representante demócrata por California. Y agregó que “Es hora de que el presidente nos diga la verdad sobre lo que sabía y haga públicos todos los archivos de Epstein”.

La versión de la Casa Blanca

El gobierno negó cualquier vínculo entre Trump y el dibujo. “Como he dicho todo este tiempo, está muy claro que el presidente Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, escribió Karoline Leavitt, secretaria de prensa.

Taylor Budowich, jefe adjunto de comunicaciones, también puso en duda la autenticidad de la firma. Compartió imágenes recientes de autógrafos de Trump para mostrar diferencias claras con el documento difundido.

Debate en torno al caso Epstein

Expertos señalan que hay similitudes entre el trazo del dibujo y firmas antiguas del mandatario. Este punto mantiene vivo el debate en el caso Epstein, que ya presiona al gobierno por la gestión de archivos vinculados al financista.

Epstein murió en 2019 en una celda mientras esperaba juicio por tráfico sexual. Su fallecimiento, declarado suicidio, alimentó teorías y reclamos de transparencia. Demócratas y algunos republicanos exigen que se publiquen libretas de contactos, documentos financieros y acuerdos judiciales relacionados.

Mientras tanto, Trump sostiene que todo corresponde a una campaña de “difamación” y mantiene una demanda contra The Wall Street Journal por publicaciones previas sobre el tema.