EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Un día como hoy
9 Septiembre
Información Privilegiada
9 Septiembre
Hablemos en Off
9 Septiembre
Duna en Punto
9 Septiembre

El complejo momento de la educación inicial en Chile: Informe de la OCDE revela “estancamiento”

educación

El informe Education at a Glance 2025 de la OCDE advierte que el acceso a la educación inicial en Chile se ha mantenido en un 75% durante la última década, sin variaciones desde 2013, cifra que se ubica por debajo del promedio de los países miembros, que alcanza un 85%.

Por:

9 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Hoy se dieron a conocer los resultados del Education at a Glance 2025, reporte anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que compara a nivel internacional distintos aspectos de la educación, como financiamiento, acceso y resultados. En el caso de Chile, el estudio evidencia un fuerte rezago en la matrícula parvularia.

El documento sostiene que el acceso a la educación inicial “se estancó” y que no ha variado en una década: “En 2023, el 75% de los niños de 3 a 5 años estaba matriculado en la educación temprana, una tasa que se ha mantenido sin cambios desde 2013”. La cifra está 10 puntos porcentuales por debajo del promedio OCDE, que llega al 85%.

En el análisis comparado, Chile se ubica en niveles similares a Argentina (77%) y Brasil (75%), aunque supera a Costa Rica (71%), Colombia (67%) y México (66%). Lo paradójico es que el país invierte más que el promedio en este nivel: un 0,70% del PIB, frente al 0,60% de media en la OCDE durante 2022.

El informe también revela contrastes en otros niveles. En la enseñanza básica y media, Chile gasta anualmente US$ 5.289 por estudiante, posicionándose en el rango más bajo entre los países miembros, donde la inversión fluctúa entre US$ 2.000 y US$ 27.000. En la educación superior, la cifra alcanza los US$ 4.479 por alumno, lejos del promedio de US$ 15.000 de la OCDE.

Además, el reporte expone grandes disparidades salariales según nivel educativo. “Quienes obtuvieron un título en la educación superior ganan, en promedio, un 112% más que aquellos con educación secundaria”, diferencia que más que duplica la brecha promedio de los países OCDE (54%).

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Juan José Obach sobre el sistema político: “Las reglas del juego cambiaron y por eso los políticos se enfrentan a insentivos distin...
02 Analista político Javier Cachés tras derrota electoral de Javier Milei en las legislativas: “está en un laberinto el gobierno”...
03 Proyecciones y dificultades económicas
04 “Está en un laberinto”: Javier Cachés sobre el gobierno de Javier Milei
05 Kast evita referirse a polémicas por trolls en redes sociales y apunta contra Francisco Vidal: “Es el bot número 1 de Chile”
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST