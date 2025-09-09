¿Por qué ninguno de los expresidentes han confirmado su asistencia al acto de La Moneda para el 11 de septiembre?

A menos de 200 días de terminar su paso por La Moneda, este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezará la última conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 durante su estancia en el Gobierno.

Según La Tercera, la ceremonia que se llevará a cabo en La Moneda, busca ser una masiva puesta en escena con la presencia de ministros, subsecretarios, parlamentarios y dirigentes políticos, tanto de oficialismo como de oposición.

Además, están considerados los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, sin embargo, solo esta última no ha descartado su presencia.

Por su parte, Ricardo Lagos se excusó la semana pasada, en línea con el retiro de la vida pública que mantiene desde comienzos de 2024, privilegiando su salud a sus 87 años. El exmandatario ha limitado sus apariciones a actos puntuales, como la ceremonia en homenaje a José Tohá realizada el año pasado en el Palacio de Gobierno y su asistencia a votar.

En cuanto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se encuentra en España participando del Chile Day en Madrid, por lo que no llegará al acto en La Moneda. El expresidente ha mantenido una vida política activa, con recientes intervenciones públicas, como su crítica a la decisión de la Democracia Cristiana de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

Ausencia de parlamentarios

Asimismo, los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, que el año pasado estuvieron presentes en la conmemoración, comunicaron que permanecerán en sus regiones por actividades locales en Maule y Coquimbo, respectivamente.

Además, se suma el factor de que tanto Rincón como Walker respaldan institucionalmente a la candidata de Chile Vamos, bloque que ya había adelantado que no se sumará a la conmemoración.