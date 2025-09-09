El aviso de Melania Trump sobre inteligencia artificial: “Los robots ya están aquí”

En la Casa Blanca, Melania Trump habló sobre el impacto de la Inteligencia Artificial frente a una audiencia de expertos en tecnología, entre ellos Sam Altman, CEO de OpenAI. La primera dama afirmó que “Los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”. Además, recalcó que esta realidad exige la misma responsabilidad con la que los padres cuidan a sus hijos.

Melania Trump describió cómo la IA ya forma parte de la vida diaria. “Los coches ahora se desplazan solos por nuestras ciudades, los robots nos dan la mano firme en el quirófano, y los drones están redefiniendo el futuro de la guerra”, dijo. Para ella, esta tecnología podría convertirse en el mayor motor de progreso en la historia de Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump.

Aun así, Melania Trump advirtió sobre los riesgos de un mal uso. Comparó la IA con “dulces digitales adictivos diseñados para impactar el desarrollo cognitivo de nuestros hijos” y señaló que algunas de sus aplicaciones pueden “afectar las emociones e incluso ser mortales”.

Con estas palabras, la primera dama insistió en que el desafío es claro: aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial sin perder de vista la seguridad y el bienestar de las personas.