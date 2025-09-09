Memorias del “Comandante Ramiro” será presentado en el Parque Cultural de Valparaíso: Diputados de oposición acudirán a Contraloría

Durante la jornada de hoy, se llevará a cabo la presentación del libro de memorias del exfrentista, Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como “Comandante Ramiro”,en el Parque Cultural de Valparaíso, la cual ha desencadenado molestias en los parlamentarios de la oposición, quienes han cuestionado el uso de recursos públicos en una actividad que, aseguran, constituye un “homenaje encubierto“ a un condenado por terrorismo.

Este evento, que está fijado para las 17:30 horas en el teatro del recinto, contempla la presentación del libro Un paso al Frente, escrito por Hernández Norambuena, mientras cumplía condena en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.

En el texto, publicado por Ceib Ediciones, el autor relata su participación en atentados contra Augusto Pinochet y Jaime Guzmán, el secuestro de Cristián Edwards, y su fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

¿Cuál es la molestia de los parlamentarios de oposición?

La página oficial del Parque Cultural, que promociona la actividad, cuenta con el logo del Ministerio de las Culturas, lo que motivó a los parlamentarios a exigir explicaciones a dicha cartera y a la Contraloría General de la República.

“Más allá de relatos anecdóticos, el libro ofrece una reflexión crítica sobre los errores estratégicos del FPMR y su descenso político, en un intento por desmitificar las versiones oficiales y rescatar una historia desde las bases“, señala la convocatoria.

Por su parte,la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores señaló que “es inaceptable que el gobierno de Gabriel Boric permita que espacios financiados con el dinero de todos los chilenos se utilicen para rendir honores a un criminal que atentó contra la democracia. Demuestra la absoluta complicidad del Ejecutivo con sectores que siempre han justificado la violencia como herramienta política”.

“Es probable que sea parte de una estrategia para obtener un indulto, que sería la gota que rebase el vaso”,agregó.

Asimismo, el diputado Andrés Celis (RN) calificó el hecho y lo comparó con algo “tan grave como cuando el propio Presidente Boric se fotografió con la imagen de la bala en la frente de Jaime Guzmán, porque el autor de ese crimen es precisamente Hernández Norambuena. No se trata de restringir la libertad cultural, sino de que los recursos del Estado no sean usados para rendir homenajes encubiertos a terroristas”.

En esa línea, el Republicano, Luis Sánchez, anunció que presentará un requerimiento ante la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de que el Ministerio de las Culturas financie este tipo de actividades. “A nuestro parecer es inaceptable que se usen recursos estatales para homenajes a asesinos y terroristas”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de la acusación, ni la presidencia ni el directorio del parque se han referido al tema.

Precedentes

En 2019, el mismo recinto lanzó el libro de Hernández Norambuena mientras este aún estaba preso en Brasil, y en 2023, críticos volvieron a cuestionar al parque por rendir homenaje a Sergio Buschmann, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por la internación de armas en Carrizal Bajo.