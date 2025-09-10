¿Qué trae el nuevo iPhone?

Apple reveló su nueva línea de iPhones, que incluye un nuevo modelo, el iPhone Air. Además, lanzaron la nueva versión del iPhone 17, que llega en tres versiones: el modelo base, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. La compañía busca mantener el interés de los consumidores con mejoras puntuales en cámara, batería y diseño.

iPhone 17

Es la opción más accesible de la nueva familia. Este modelo trae una cámara mejorada con mayor resolución, batería de mayor duración y carga rápida, lo que apunta a usuarios que buscan un dispositivo eficiente y moderno, sin pagar el precio de los equipos premium. Su diseño conserva la línea de generaciones anteriores, pero con un acabado más refinado.

iPhone 17 Pro: diseño renovado

Se distingue por un rediseño que incorpora un saliente rectangular en la parte trasera, que sostiene la cámara y cubre todo el ancho del teléfono. Este cambio busca mejorar la estabilidad del lente y reforzar la experiencia fotográfica. Además, integra mejoras en el rendimiento del procesador y un sistema de refrigeración optimizado, pensado para quienes demandan mayor potencia en juegos y aplicaciones exigentes.

iPhone 17 Pro Max: la versión más avanzada

Es el modelo más completo y costoso de la serie, con un precio inicial de 1.199 dólares. Ofrece la mejor cámara de la línea, con más funciones de fotografía computacional y grabación en calidad profesional. También incorpora una batería de mayor capacidad que extiende la autonomía y mantiene un rendimiento estable durante largas jornadas. Está pensado para usuarios intensivos, creadores de contenido y quienes buscan lo último en tecnología móvil.

iPhone Air: el más delgado de la familia

Junto a los modelos tradicionales, Apple lanzó el iPhone Air, un dispositivo de titanio un tercio más delgado que versiones anteriores. Con un precio de 999 dólares, este equipo destaca por su ligereza y diseño elegante. Tiene una sola cámara con teleobjetivo, pero Apple afirmó que el uso de inteligencia artificial permite ofrecer imágenes tan nítidas como en los modelos Pro. También incluye un software de ahorro energético que asegura autonomía para todo el día.

Subida de precios en los iPhone

Apple anunció un alza de 100 dólares en los precios de sus modelos Pro y Pro Max, lo que ha generado debate. Para reducir costos, la empresa reemplazó el titanio en algunos equipos por aluminio. Analistas señalan que la estrategia apunta a aumentar los márgenes de ganancia del iPhone en un mercado con ventas estancadas.

Relojes y audífonos también se renovaron

Junto al lanzamiento del iPhone 17, Apple presentó el Apple Watch Ultra, con pantalla más grande, conexión satelital y 42 horas de batería. También se renovaron los modelos Series 11 y SE 3.

En el caso de los AirPods Pro, la compañía introdujo funciones de inteligencia artificial, traducción en tiempo real y un mejor sistema de cancelación de ruido.