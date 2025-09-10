Jueza federal detiene aspiraciones de Donald Trump e impide el despido de gobernadores de la Reserva Federal

La jueza federal de Washington D.C., Jia Cobb, frenó temporalmente la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal (Fed), manteniéndola en su cargo mientras se resuelve la disputa legal.

La decisión de la magistrada representa un revés para Trump, quien desde hace meses presiona a la Fed para que recorte los tipos de interés.

Pues, la economista nominada por el expresidente Joe Biden, se ha mostrado partidaria de mantener la tasa de interés, lo que habría motivado el interés del mandatario en reemplazarla por alguien alineado con sus objetivos.

¿Qué pasó con Lisa Cook?

El presidente buscaba destituir a Cook alegando supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a que la economista no enfrenta cargos. La defensa de la gobernadora sostuvo que la medida respondía a motivaciones políticas y que el objetivo de Trump era colocar aliados en la Reserva Federal para forzar recortes de tasas.

En su fallo, la jueza Cobb indicó que los argumentos de Trump no cumplían con los requisitos de causa justificada y que la supuesta irregularidad ocurrió antes de que Cook asumiera el cargo, ya que había firmado los documentos en 2021, aproximadamente un año antes de incorporarse al organismo.

Además, el fallo establece que la acción del Departamento de Justicia de la Administración Trump violó el “principio de defensa”, al exceder los supuestos “amplios poderes” del mandatario para destituir a una gobernadora de la Fed de la manera en que lo intentó.

Cabe recordar que a fines de agosto, Cook presentó una demanda contra la decisión de Trump, marcando el inicio de este enfrentamiento legal que ahora le da un respiro a la economista y mantiene la estabilidad del comité directivo del banco central estadounidense.