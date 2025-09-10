Empresa productora de Ozempic concreta el despido de 9.000 personas: apunta al aumento de la competencia de productos contra la obesidad

Novo Nordisk atraviesa un proceso complejo. En medio de la presión por la competencia de tratamientos contra la obesidad y la diabetes como el de su producto más conocido Ozempic, la compañía comunicó una reestructuración que contempla el despido de 9.000 empleados, equivalentes a poco más del 11% de su dotación laboral.

Dinamarca será uno de los países más golpeados, ya que cerca de 5.000 trabajadores de la farmacéutica se desempeñan allí. Según informó la firma, la decisión tiene como objetivo generar un ahorro anual cercano a US$ 1.260 millones. Estos recursos se destinarán a reforzar áreas de crecimiento, especialmente en programas de investigación y desarrollo vinculados a la obesidad y la diabetes.

“La implementación comenzará de inmediato y la empresa espera comunicarse con los empleados afectados en los próximos meses, a la espera de las negociaciones según los requisitos legales del mercado laboral local”, señaló Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como Ozempic y Wegovy.

El nuevo CEO de la firma, Mike Doustdar, sostuvo que la competencia ha marcado un cambio estructural en la industria. “Nuestros mercados están evolucionando, especialmente el de la obesidad, ya que se ha vuelto más competitivo y está orientado al consumidor. Nuestra empresa también debe evolucionar”, afirmó.

La medida tuvo impacto inmediato en el mercado: tras el anuncio, las acciones de la compañía subieron hasta 4% en la Bolsa de Copenhague.