Iván Poduje y el programa de vivienda de José Antonio Kast: “diversifiquemos y tengamos mayor oferta de casas”

El urbanista Iván Poduje, asesor en vivienda y ciudad del candidato José Antonio Kast, detalló un programa que busca agilizar la reconstrucción en Viña del Mar, diversificar la oferta habitacional y reducir los plazos en la entrega de permisos, además de abordar el déficit de terrenos y la problemática de los campamentos.

Poduje aseguró que una de las principales demandas de la ciudadanía es acelerar la reconstrucción tras los incendios en Viña del Mar. A su juicio, existe una fuerte desconfianza hacia el Estado por la demora en las soluciones: “Las personas sienten que se requieren soluciones urgentes. La paciencia se les ha agotado”, dijo, agregando que la ciudad vive una situación crítica con más de 5.000 viviendas destruidas.

Permisos y burocracia

El urbanista advirtió que la burocracia es hoy uno de los mayores obstáculos para la construcción. Explicó que, aunque la ley fija plazos de 30 a 60 días para aprobar permisos, en la práctica estos se entregan en hasta 600 días. “El primer mandato que tenemos nosotros es que la ley se cumpla, para que las familias tengan sus viviendas a tiempo”, enfatizó.

Operación Sitio 3.0 y diversificación habitacional

Entre las medidas principales destacó la llamada operación sitio 3.0, que contempla la entrega de 100 mil terrenos a familias en lista de espera y la masificación de la vivienda industrializada. También criticó que el Estado priorice la construcción de departamentos, asegurando que muchas familias prefieren casas, especialmente en regiones: “Lo que nosotros decimos es que diversifiquemos y tengamos mayor oferta de casas”, afirmó.

Infraestructura y servicios básicos

De ganar Kast la presidencia, Poduje adelantó que desde el primer día se convocará a las empresas sanitarias para ampliar los territorios operacionales de agua potable y alcantarillado. Además, propuso incluir a comunas como Lampa, Padre Hurtado y Peñaflor dentro de los límites del transporte público. Estas medidas, dijo, buscan garantizar que nuevos proyectos habitacionales cuenten con servicios e infraestructura adecuados.

Sueño de la casa propia

El plan habitacional contempla la construcción de más de 500 mil viviendas nuevas y la reparación de otras 100 mil. Poduje vinculó el déficit a la falta de terrenos disponibles, el aumento de costos y la lentitud del aparato estatal: “Hay una negligencia muy importante del Estado con la falta de terrenos”, aseguró.

Tomas de terreno y seguridad

Respecto a las ocupaciones ilegales, el urbanista fue enfático en que un eventual gobierno de Kast actuará con decisión desde el primer día. Puso como ejemplo el caso de la familia Correa, víctima de un asesinato y amenazas por parte del narcotráfico, cuyos terrenos fueron usurpados: “El día uno los vamos a sacar, con todos los protocolos en caso de que haya niños, pero eso no resiste más”, advirtió.

Un plan integral

En conjunto, el programa habitacional busca entregar certezas a la clase media y a los afectados por la crisis, con foco en rapidez, seguridad y diversificación de la oferta. Según Poduje, la meta es clara: garantizar que más familias accedan al sueño de la vivienda propia en condiciones dignas.