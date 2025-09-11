Jara resistiendo a los ataques, Kast complicado por Matthei y sin mayores sobre saltos: Lo que dejó el primer debate televisivo de los candidatos presidenciales

La noche de este miércoles se llevó a cabo el primer debate televisivo entre los ocho candidatos presidenciales en Chilevisión, dando inicio a la campaña dura rumbo a las próximas elecciones.

Desde un inicio se vio una constante del choque de los aspirantes a La Moneda: los ataques entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, quien debió, además, enfrentar los abates de Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami.

Así, al arranque, la candidata oficialista y el republicano vivieron un cara a cara, donde la comunista apuntó contra los trolls ligados a la candidatura de Kast, mientras que el exUDI emplazó a la otrora ministra del Trabajo por su error al mencionar que en su programa no iba a nacionalizar el cobre, algo que sí hacía.

“No dan lo mismo las mentiras que se inventan. Hay mucha gente que se ha sentido ofendida. Es importante que quienes tienen ejércitos de bots lo reconozcan o dejen de usarlos. Si no detenemos estos fenómenos, no vamos a poder enfrentar los temas importantes”, lanzó Jara, ante lo que el republicano contesto: “Exijo sus disculpas. Desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con ese uso de las redes sociales”.

“No te voy a permitir que me trates de mentirosa. Y te lo digo aquí y claramente. Sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de troll y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate. Y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema”, arremetió la comunista.

Jara esquiva los ataques en el debate

Más allá de su choque con Kast, la exsecretaria de Estado debió enfrentarse a los constantes emplazamientos de Marco Enríquez-Ominami, quien la llamó en todo momento “ministra”, la criticó duramente por no asistir a foros y aseguró que no entró a la primaria oficialista porque ella no quiso.

De igual manera, Johannes Kaiser sostuvo una sólida presentación cuestionando el programa económico de la oficialista. Frente a esto, Jara evitó responder al libertario en varias ocasiones sin dar mayores respuestas.

Así, la candidata de la centro-izquierda se mantuvo sin destacar de sobre manera y tratando de mantenerse al margen de los emplazamientos de sus contrincantes.

Kast sin mayores resaltos

Por su parte, José Antonio Kast no tuvo mayores sobre saltos, manteniéndose al margen de discusiones valóricas y centrándose en temas de seguridad y economía.

Allí, Evelyn Matthei tuvo uno de sus puntos más altos durante su pregunta al republicano, cuestionando su objetivo de recortar en $US 6 mil millones el presupuesto de la Nación en sus primeros 18 meses. En dicho momento, Kast se vio complicado no entregando una clara respuesta a la abanderada de Chile Vamos.

Incluso, la exalcaldesa de Providencia interrumpió a Kast para corregirlo, cuando este había dicho que el Consejo Fiscal Autónomo había advertido que se debía reducir en ese monto el gato público, lo que fue aclarado por Matthei.

Además, la UDI insistió en sus cuestionamientos al exdiputado, resaltando que no le estaba contestando la pregunta sobre si iba a recortar beneficios sociales, lo que no fue respondido por su rival electoral.