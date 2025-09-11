Megatoma en San Antonio entra en horas claves: Dueños del terreno preparan solicitud de desalojo

La Inmobiliaria y Constructora San Antonio anunció este miércoles que retomó la solicitud de desalojo del terreno del cerro Centinela, donde se levanta la megatoma de San Antonio. El procedimiento estaba suspendido desde febrero y cuenta con fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema.

El anuncio llegó tras el cierre de la mesa técnica que buscaba un acuerdo entre el Gobierno y los dueños del predio, Ricardo Posada y Carlos Solari. En un comunicado, la empresa señaló que “el Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional”.

Según los propietarios, el protocolo firmado en febrero incluía negociar precio, condiciones de venta y garantías. “Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna”, afirmaron.

Diferencias en el valor del terreno

Los dueños sostuvieron que “el ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses”. Agregaron que “hoy quiere ponerse el foco en el precio, haciendo aparecer a los privados como intransigentes, por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno”. También señalaron que esperan que “se restablezca nuestro derecho a la propiedad”.

El Ministerio de Vivienda ofreció 0,21 UF por metro cuadrado, mientras que los dueños indicaron que bajaron su propuesta a 0,4 UF.

Megatoma: Gestiones del Gobierno

El ministro Carlos Montes ha sostenido reuniones con los propietarios para evitar un desalojo masivo que afectaría a más de 10 mil familias. El pasado viernes, según informó el Minvu, el secretario de Estado se reunió con los dueños en busca de un acuerdo que aún no se concreta.