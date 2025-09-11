Javier Milei detiene la motosierra: reabre el Ministerio del Interior a un año de haberlo cerrado

Con la idea de recomponer los vínculos con los gobernadores provinciales, tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del pasado domingo, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la restitución del Ministerio del Interior, cartera que él mismo había eliminado en junio de 2024, pocos meses después de asumir el Gobierno.

Durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, los ministros adoptaron la medida y resolvieron crear una “Mesa Federal”, integrada por el propio Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el futuro ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En esa línea, el jefe de Gabinete explicó que la iniciativa busca “profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

¿Quién es Lisandro Catalán?

El nuevo ministro, de 49 años, estudió abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán y Francos lo considera un hombre de máxima confianza. Su trayectoria incluye cargos en el Banco Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli (2007-2015), además de funciones en las administraciones de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023).

El Ministerio del Interior históricamente ha sido clave para la relación del Ejecutivo nacional con las provincias. Sin embargo, Milei decidió cerrarlo en junio de 2024, coincidiendo con el arribo de Francos a la jefatura de Gabinete.