Nicolás Maduro responde a Estados Unidos durante aumento de tensiones: promete nueva fase de “ofensiva permanente”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, proclamó este jueves el arranque del denominado Plan Independencia 200, enmarcado en una estrategia de “resistencia activa y ofensiva permanente” frente a Washington. Durante un acto acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que el país está preparado para enfrentar cualquier escenario.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, señaló Maduro, subrayando que los venezolanos estarán movilizados “a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”.

Según explicó el mandatario, la nueva etapa contempla la activación de 284 frentes de batalla en puntos estratégicos del país. “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, agregó.

Maduro enmarcó este plan dentro del “concepto de defensa integral de la nación” y lo calificó como una “batalla fundamental para ganar y consolidar la paz”. En paralelo, el Gobierno abrió jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana para fortalecer la capacidad de respuesta.

El anuncio ocurre en un contexto de escalada política y militar con Estados Unidos, luego de acciones como el bombardeo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe, donde, según Washington, murieron once presuntos miembros del grupo Tren de Aragua. Frente a ello, dirigentes chavistas llamaron a la unidad nacional como respuesta a la presencia militar estadounidense en la región.