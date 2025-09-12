El efecto del primer debate presidencial televisivo en redes sociales: Jeannette Jara fue la más mencionada

El primer debate presidencial de 2025, transmitido por Chilevisión, no solo se jugó frente a las cámaras. En el ecosistema digital, la discusión alcanzó cerca de 197 mil publicaciones y más de ocho millones de visualizaciones, posicionándose como tendencia nacional con el hashtag #debatechv. Entre los ocho postulantes a La Moneda, Jeannette Jara lideró en menciones con un 50,55% del total, seguida por José Antonio Kast (37,09%) y Johannes Kaiser (8,24%).

El estudio de la agencia de marketing y comunicaciones SOUL, basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), reveló que “los debates presidenciales ya no se viven únicamente frente al televisor, sino que se amplifican en tiempo real en las redes sociales, donde los ciudadanos reaccionan, opinan y hasta generan nuevas narrativas. Hoy, el verdadero impacto de un debate se mide en la huella digital que deja”, explicó Óscar Marcos, Managing Director de SOUL.

En cuanto al sentimiento, predominó la crítica. El 64% de las menciones hacia Jara y el 65% hacia Kast fueron negativas, reflejo de la confrontación directa entre ambos candidatos, que marcó buena parte del debate. A su vez, el análisis mostró que un 41,76% de las publicaciones se centró en las frases y choques verbales, por sobre las propuestas programáticas, confirmando que la performance y los gestos tuvieron más resonancia que los contenidos de fondo en la conversación digital.