12 Septiembre
Ataque en La Araucanía: Vallejo no descarta la Ley Antiterrorista
12 Septiembre
12 Septiembre
12 Septiembre

De 22 años y una supuesta planificación de ataque: Los detalles del detenido tras el asesinato de Charlie Kirk

Kirk Kirk

Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah. Según las autoridades, planificó el ataque con un rifle y había mostrado hostilidad hacia el comentarista conservador.

Por:

12 Septiembre, 2025

Las autoridades confirmaron la captura de Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump explicó cómo fue entregado a las autoridades: "Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EE.UU.—, y ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre quien se involucró".

Señales previas contra Kirk

El gobernador de Utah, Spencer Cox, relató que Robinson confesó su ataque a un familiar. Ese aviso llevó al contacto con la policía. De acuerdo con CNN, Robinson había expresado críticas hacia Kirk. Un pariente aseguró que "el sospechoso mencionó específicamente a Kirk durante una cena familiar".

Planificación y mensajes en Discord

El compañero de cuarto de Robinson entregó mensajes en Discord a los investigadores. En ellos, el joven hablaba de recuperar un rifle y dejarlo escondido en un arbusto.
"Los mensajes también hacen referencia a grabar balas y mencionan una mira, e indican que el rifle es único", explicó Cox.

Evidencias encontradas

El FBI recuperó un rifle Mauser calibre .30 envuelto en una toalla. Había un cartucho disparado y otras tres balas cargadas.
Robinson fue detenido en St. George, a 400 kilómetros de Orem, tras acordar su entrega con su padre.

¿Quién es Tyler Robinson?

Tyler Robinson, de 22 años y oriundo del condado de Washington en Utah, fue identificado como el presunto autor del asesinato de Charlie Kirk.
Según su entorno, en los últimos años mostró un creciente interés por la política y una fuerte hostilidad hacia el comentarista conservador. Un familiar declaró que el sospechoso "mencionó específicamente a Kirk durante una cena familiar", lo que evidenciaría su objetivo.

El gobernador Cox reveló que Robinson dejó mensajes comprometedores en Discord, donde planificaba su ataque. "Los mensajes también hacen referencia a grabar balas y mencionan una mira, e indican que el rifle es único", explicó.

En su círculo cercano fue descrito como un joven que "se había politizado en los últimos años" y que propagaba un discurso cargado de odio. También se sabe que tenía una relación con las armas desde temprano.

Su captura se concretó en St. George después de que su propio padre lo reconociera en las imágenes difundidas por el FBI y decidiera colaborar con las autoridades.

Reacciones tras el asesinato de Kirk

El crimen de Charlie Kirk provocó alarma en Estados Unidos. Trump declaró que el activista era "como un hijo" para él y subrayó su importancia en el movimiento conservador.
El asesinato ha reabierto el debate sobre la violencia política en el país y la seguridad en eventos públicos.

