Escote del diablo: ¿Pasará por Santiago?

Durante este fin de semana un nuevo sistema frontal ingresará al país, dejando lluvias en distintas partes del sur y centro-sur y central del país. Sin embargo, la Región Metropolitana no recibirá los mismos efectos debido a un fenómeno meteorológico conocido como el “escote del diablo”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre el sábado 13 y domingo 14, las regiones de Biobío, Ñuble y Maule tendrán precipitaciones, mientras que Santiago tendrá un clima más templado, con máximas que rondarán los 19° a 20 °C, además de nubosidad parcial durante el día sábado.

¿Qué es el escote del diablo?

El fenómeno, también conocido como “escote de la muerte”, ocurre cuando la forma del sistema frontal genera una disminución de lluvias en los valles interiores, mientras que las precipitaciones se concentran en la cordillera y en la costa.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó en una entrevista previa que este “escote” se observa como una figura en V en los mapas meteorológicos, donde la Región Metropolitana suele quedar justo en el espacio libre de precipitaciones.

Aunque su nombre puede sonar alarmante, Sáez aclaró que se trata de un término coloquial que los meteorólogos usan de manera informal. “Nosotros nos reímos del término entre meteorólogos, pero se filtró y de repente se puede malentender. No significa que algo malo vaya a pasar”, señaló.

El principal efecto del escote del diablo este fin de semana será la escasa probabilidad de lluvias en la capital, pese al paso del sistema frontal.