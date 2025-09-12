¿Lloverá durante las Fiestas Patrias?

En la semana de las Fiestas Patrias, el clima pasa a ser una de las grandes inquietudes de los chilenos, ya que muchos deciden salir de vacaciones, disfrutar de las fondas y parques, o preparar un asado al aire libre.

De acuerdo con Meteored, en la antesala del 18 de septiembre el tiempo en la Región Metropolitana se prevee estable y con aires primaverales.

Lunes 15 de septiembre: mínima de 8 °C y máxima de 23 °C.

Martes 16: mínima de 10 °C y máxima de 25 °C.

Miércoles 17: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C.

Jueves 18: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C.

Viernes 19: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C.

Sábado 20: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C.

Domingo 21: mínima de 8 °C y máxima de 18 °C.

Sin embargo, según los modelos meteorológicos europeo (ECMWF) y estadounidense (GFS), entre el 18 y el 20 de septiembre podría ingresar un sistema frontal que dejaría chubascos aislados en la capital, especialmente entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20.