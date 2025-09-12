EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
12 Septiembre
Ataque en La Araucanía: Vallejo no descarta la Ley Antiterrorista
Ahora en Duna
12 Septiembre
Terapia Chilensis
12 Septiembre
Información Privilegiada
12 Septiembre

¿Lloverá durante las Fiestas Patrias?

¿Lloverá durante las Fiestas Patrias?

Sin embargo, según los modelos meteorológicos europeo (ECMWF) y estadounidense (GFS), entre el 18 y el 20 de septiembre podría ingresar un sistema frontal que dejaría chubascos aislados en la capital

Por:

12 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

En la semana de las Fiestas Patrias, el clima pasa a ser una de las grandes inquietudes de los chilenos, ya que muchos deciden salir de vacaciones, disfrutar de las fondas y parques, o preparar un asado al aire libre.

De acuerdo con Meteored, en la antesala del 18 de septiembre el tiempo en la Región Metropolitana se prevee estable y con aires primaverales.

  • Lunes 15 de septiembre: mínima de 8 °C y máxima de 23 °C.
  • Martes 16: mínima de 10 °C y máxima de 25 °C.
  • Miércoles 17: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C.
  • Jueves 18: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C.
  • Viernes 19: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C.
  • Sábado 20: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C.
  • Domingo 21: mínima de 8 °C y máxima de 18 °C.

Sin embargo, según los modelos meteorológicos europeo (ECMWF) y estadounidense (GFS), entre el 18 y el 20 de septiembre podría ingresar un sistema frontal que dejaría chubascos aislados en la capital, especialmente entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Preparación y Resguardo de Fronteras: Rol de las Fuerzas Militares en la Defensa Nacional
02 El efecto del primer debate presidencial televisivo en redes sociales: Jeannette Jara fue la más mencionada
03 Adriana Delpiano por propuestas de los candidatos en el resguardo de las fronteras: “Les preguntaría si la frontera norte debería s...
04 Pablo García sobre el IPoM: “No es de extrañar que una economía creciendo al 2,5% y con los salarios reales aumentando al 3,5%, el ...
05 Exvicepresidente del BC Pablo García sobre IPoM de septiembre y la condena a Jair Bolsonaro
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST