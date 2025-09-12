“Volantín Seguro”: Las recomendaciones de Enel para estas Fiestas Patrias

A pocos días del 18 de septiembre, Enel Distribución vuelve con “Volantín Seguro”, una campaña preventiva con más de 40 años de historia, que busca evitar accidentes asociados a una de las tradiciones más populares de septiembre: la elevación de volantines.

Esta práctica, a pesar de ser muy popular en este mes, también aumenta los riesgos de accidentabilidad, especialmente en niños y jóvenes que, al elevar volantines sin precauciones, se exponen a graves peligros.

Riesgos asociados

Entre los principales riesgos se encuentran las electrocuciones y quemaduras severas al entrar en contacto con cables de alta tensión.

Estos accidentes, que en algunos casos han resultado fatales, se suman a otros como atropellos al cruzar repentinamente la calle, caídas al correr tras un volantín cortado, o lesiones al intentar rescatarlo desde postes, torres de alta tensión o árboles.

Para disfrutar de manera responsable y sin accidentes, la campaña entrega las siguientes recomendaciones: