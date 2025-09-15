Carabineros superaría las 10 mil postulaciones durante este año, según estimaciones de la institución

En un contexto marcado por el aumento de la delincuencia y la preocupación ciudadana por la inseguridad, Carabineros vuelve a captar la atención de miles de jóvenes. La institución, que en años anteriores sufrió una fuerte baja en inscripciones tras el estallido social de 2019 y la pandemia, hoy proyecta superar las 10 mil postulaciones. El fenómeno no solo habla de una recuperación en la confianza, sino también de la relevancia que ha tomado el combate al crimen organizado en la vida pública del país.

La institución ya suma más de seis mil inscripciones y proyecta superar las 10 mil antes de fin de año. Se trataría de la cifra más alta de la última década, consolidando la recuperación tras la baja del estallido social y la pandemia.

El general de carabineros y experto en seguridadAdemás, el general inspector Ariel Oñate destacó que “este renovado interés de la juventud reafirma el rol esencial que cumple Carabineros en la seguridad del país y nos compromete a seguir formando a mujeres y hombres al servicio de Chile y de su gente”.

Nuevas escuelas de formación

Carabineros impulsa un plan para abrir centros de formación en todas las regiones. La idea es facilitar el ingreso de postulantes fuera de Santiago y fortalecer la dotación. En la Región de Ñuble ya se proyecta un grupo de formación provisorio con capacidad para 100 alumnos.

El alza de postulaciones ocurre en un contexto de preocupación por delitos graves como homicidios y secuestros. Para muchos jóvenes, integrarse a unidades como el OS9 o el OS7 representa una motivación extra.

La exjefa de Seguridad Pública, Pilar Giannini, señaló que “es positivo que las postulaciones a Carabineros vuelvan a la normalidad prepandemia, porque denota confianza en el sistema”.

En 2023 se registró un peak de 10.600 postulaciones, y todo indica que este año se repetirá o incluso superará esa cifra. La meta de Carabineros es mantener esta tendencia y fortalecer su dotación, que busca llegar a más de 60 mil funcionarios activos.