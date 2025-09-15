Tras primer trimestre, empresas en Chile sacan cuentas alegres y ven aumentos en sus ganancias

El panorama económico del primer semestre mostró señales de recuperación para gran parte de las empresas en Chile. Los balances evidencian que sectores clave como el retail y la industria exportadora lograron revertir periodos complejos, mientras que algunas ramas vinculadas al consumo y la energía todavía enfrentan desafíos en sus resultados.

Las empresas que informan sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), son más de 450 trimestralmente. Estas alcanzaron utilidades conjuntas por US$14.215 millones a junio, lo que representó un incremento de 16,61% en comparación con igual periodo de 2024. A nivel de ingresos, la expansión fue de 2,66%, sumando en total US$175.018 millones.

Entre las empresas que lideraron las alzas se ubicaron las salmoneras, con un crecimiento de 369% en sus resultados, seguidas por las cementeras, con un avance de 204,98%, y el retail, que reportó un salto de 204,61% en sus utilidades. En este último rubro, Falabella sorprendió al mercado con ganancias por US$596 millones, cifra 221% superior a la de un año atrás. También destacaron Cencosud, Ripley y Tricot, mientras que Hites y ABC lograron reducir sus pérdidas.

Por el contrario, varias empresas enfrentaron retrocesos. Las forestales anotaron una baja de 76,1% en su última línea y las compañías eléctricas redujeron sus ganancias en 57%. En telecomunicaciones, el resultado consolidado fue negativo, pese al repunte de Entel, debido a las pérdidas de Telefónica Chile y Telefónica Móviles.

En cuanto a las empresas estatales, el balance también fue positivo. Metro pasó de pérdidas a utilidades, Enap aumentó un 84,5% y BancoEstado creció 7,7%. En tanto, TVN redujo sus números rojos de $10.882 millones a $7.507 millones, gracias a mayores ingresos asociados a la señal NTV y menores costos de exhibición y administración.