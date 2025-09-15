Estados Unidos y China llegan a un acuerdo por TikTok: Trump conversará con Xi Jinping este viernes

Tras varios meses de incertidumbre por la aprobación o prohibición del funcionamiento de la app china TikTok en Estados Unidos, este lunes ambos países anunciaron un acuerdo preliminar .

Las intensas negociaciones comerciales realizadas en Madrid ocurrieron a solo dos días de que expire el plazo legal que obliga a la aplicación a cesar operaciones en territorio estadounidense si no cambia de control.

En ese sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, confirmaron que se llegó a un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses” y que”es justo para la parte china”, pero que los detalles aún están en definición.

Posteriormente, Bessent adelantó que el marco del acuerdo contempla que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”.

Todo en manos de una llamada

La oficialización del pacto quedará en manos de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, quienes sostendrán una llamada este viernes.

A pesar de eso, Trump celebró los avances en su plataforma Truth Social, donde aseguró que la “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”.

El domingo, Trump había puesto en duda la continuidad de la aplicación en EE.UU., señalando que “quizás la dejemos morir, o quizás… no sé, depende”, reflejando la incertidumbre que marcó las negociaciones hasta ahora.

Cuarta ronda de negociaciones

Lo anterior ocurre en el marco de la prórroga arancelaria acordada en agosto, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y redujo los existentes al 30% para bienes chinos y al 10% para productos estadounidenses.

En la instancia, las delegaciones de Washington y Beijing también abordaron disputas sobre aranceles y controles de exportación.