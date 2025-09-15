Fiestas patrias: ¿Cómo funcionará el comercio?
Con el inicio de las celebraciones patrias, los supermercados ajustarán sus horarios y el comercio se verá limitado por los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre. Revisa aquí cómo funcionarán los principales locales para planificar tus compras con anticipación.
Se acercan las fiestas patrias, y con eso múltiples compras para reunirse en familia en torno a una parrilla, por lo que, para que todo salga bien, es necesario planificar de buena manera las compras.
En este sentido, es fundamental conocer cómo funcionarán el comercio durante estas celebraciones, ya que, tanto el 18 y 19 de septiembre, son declarados feriados irrenunciables, por lo que habrá modificaciones en la atención.
Sumado a ello, muchos supermercados y locales comerciales también modificarán sus horarios el 17 de septiembre, donde varios de estos cerrarán sus puertas antes de lo normal.
Los horarios de los supermercados durante fiestas patrias
Así, las principales cadenas de supermercados anunciaron cuáles serán sus horarios de atención durante este miércoles:
Santa Isabel: El horario de cierre será a las 19.30.
Jumbo: El horario de cierre será a las 19.00.
Lider: El horario de cierre será a las 19.00.
Lider Express: El horario de cierre será a las 19.30.
Tottus: El horario de cierre será entre las 19.00 y las 20.00.
El funcionamiento del comercio durante los feriados
Por otro lado, desde la Dirección del Trabajo, el feriado irrenunciable comenzará a las 21 horas del miércoles 17 de septiembre y terminará el sábado 20 a las 6.00 horas.
Durante ese periodo, ningún comercio podrá operar, salvo los siguientes casos:
- Cines
- Espectáculos en vivo
- Discotecas
- Farmacias de urgencia o turno
- Bencineras
- Restaurantes
- Pubs
- Clubes
- Casinos
- Locales de barrios o puestos en ferias libres que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos
