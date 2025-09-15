Fondas en la Región Metropolitana: Fechas, horarios y lugares
En la semana de las Fiestas Patrias muchos santiaguinos salen de la ciudad, pero hay otros que se quedan en ella y como cada año, las fondas y celebraciones de la chilenidad se toman distintos rincones de Santiago y sus alrededores.
A continuación, te contamos dónde y cuándo disfrutar de cueca, empanadas, juegos típicos y buena música.
1. Fonda Doña Florinda
Cuándo: 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Horarios: Desde las 12:00 horas
Dónde: Parque Deportivo La Araucana (Walker Martínez 2295, La Florida)
Precio: Desde $13.800 adultos y $5.750 niños entre 6 y 13 años
2. La Yein Fonda
Cuándo: 17, 18, 19 y 20 de septiembre
Horarios: Desde las 12:00 horas
Dónde: Parque Ciudad Empresarial
3. Fondas del Parque O’Higgins
Cuándo: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Dónde: Parque O’Higgins, comuna de Santiago
Precio: Entrada general desde $11.500 y $8.050 para niños (6-13 años) y adultos mayores
4. Semana de la Chilenidad – Parque Padre Hurtado
Cuándo: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Dónde: Parque Padre Hurtado, comuna de La Reina
Precio: En puerta desde $15.000 y $9.000 para niños y adultos mayores
5. Fonda Doña Rosa – Hipódromo Chile
Cuándo: 18, 19 y 21 de septiembre
Horarios: Desde las 12:00 horas
Dónde: Hipódromo Chile, comuna de Independencia
Precio: Desde $13.800 adultos y $5.750 niños (venta por Puntoticket)
6. Fonda en el Estadio Nacional
Cuándo: 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Horarios: Desde las 11:00 horas
Dónde: Parque Deportivo Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa
Precio: $10.000 general y $5.000 adultos mayores (venta por Ticketpro)
7. Fiesta de la Chilenidad de Melipilla 2025
Cuándo: 17, 19 y 20 de septiembre
Horarios: Desde las 11:00 horas
Dónde: Club Aéreo de Melipilla
8. Gran fonda Las Vizcachas
Cúando: 18 y 19 de septiembre
Horarios: Desde las 13:00 horas
Dónde: Camino San José de Maipo #05669, Puente Alto
9. Fonda Lady Inés
Cuándo: 18 de septiembre
Horarios: Desde las 12:00 horas
Dónde: Parque Inés De Suárez
