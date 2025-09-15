Fondas en la Región Metropolitana: Fechas, horarios y lugares

En la semana de las Fiestas Patrias muchos santiaguinos salen de la ciudad, pero hay otros que se quedan en ella y como cada año, las fondas y celebraciones de la chilenidad se toman distintos rincones de Santiago y sus alrededores.

A continuación, te contamos dónde y cuándo disfrutar de cueca, empanadas, juegos típicos y buena música.

1. Fonda Doña Florinda

Cuándo: 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Horarios: Desde las 12:00 horas

Dónde: Parque Deportivo La Araucana (Walker Martínez 2295, La Florida)

Precio: Desde $13.800 adultos y $5.750 niños entre 6 y 13 años

2. La Yein Fonda

Cuándo: 17, 18, 19 y 20 de septiembre

Horarios: Desde las 12:00 horas

Dónde: Parque Ciudad Empresarial

3. Fondas del Parque O’Higgins

Cuándo: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Dónde: Parque O’Higgins, comuna de Santiago

Precio: Entrada general desde $11.500 y $8.050 para niños (6-13 años) y adultos mayores

4. Semana de la Chilenidad – Parque Padre Hurtado

Cuándo: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Dónde: Parque Padre Hurtado, comuna de La Reina

Precio: En puerta desde $15.000 y $9.000 para niños y adultos mayores

5. Fonda Doña Rosa – Hipódromo Chile

Cuándo: 18, 19 y 21 de septiembre

Horarios: Desde las 12:00 horas

Dónde: Hipódromo Chile, comuna de Independencia

Precio: Desde $13.800 adultos y $5.750 niños (venta por Puntoticket)

6. Fonda en el Estadio Nacional

Cuándo: 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Horarios: Desde las 11:00 horas

Dónde: Parque Deportivo Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa

Precio: $10.000 general y $5.000 adultos mayores (venta por Ticketpro)

7. Fiesta de la Chilenidad de Melipilla 2025

Cuándo: 17, 19 y 20 de septiembre

Horarios: Desde las 11:00 horas

Dónde: Club Aéreo de Melipilla

8. Gran fonda Las Vizcachas

Cúando: 18 y 19 de septiembre

Horarios: Desde las 13:00 horas

Dónde: Camino San José de Maipo #05669, Puente Alto

9. Fonda Lady Inés

Cuándo: 18 de septiembre

Horarios: Desde las 12:00 horas

Dónde: Parque Inés De Suárez