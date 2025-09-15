José Antonio Kast concreta reunión con primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante viaje a Roma

Durante esta jornada el candidatodel Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, se reunió con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni con el fin de abordar las políticas para enfrentar la inmigración ilegal.

El encuentro que se concretó en Roma, también contó con la participación de a su esposa, María Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Carolina Araya; y su asesor estratégico, Cristián Valenzuela.

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, señaló Kast.

Asimismo, adelantó que la próxima semana presentará un plan “contra la inmigración ilegal, con medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente y e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile al margen de la ley”.

Durante sus declaraciones, el republicano apuntó también contra su contendora oficialista, Jeannette Jara (PC), cuestionando su propuesta de regularización migratoria.

“Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva”, afirmó.

En ese sentido, Kast responsabilizó a procesos anteriores y al actual Gobierno por el aumento de la inseguridad, el hacinamiento y el crimen organizado. “El Gobierno de Boric pretende legalizar a quienes entraron rompiendo nuestras fronteras. Nosotros proponemos lo contrario: control real, fronteras cerradas y devolución efectiva. Esa es la diferencia entre la debilidad de la izquierda y la firmeza que necesita Chile”, sostuvo.