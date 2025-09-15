EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Información Privilegiada
15 Septiembre
Servel
Ahora en Duna
15 Septiembre
Un día como hoy
15 Septiembre
Economía mercados
Información Privilegiada
15 Septiembre

José Antonio Kast concreta reunión con primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante viaje a Roma

Kast se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias”, señaló el candidato.

Por:

15 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Durante esta jornada el candidatodel Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, se reunió con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni con el fin de abordar las políticas para enfrentar la inmigración ilegal. 

El encuentro que se concretó en Roma, también contó con la participación de a su esposa, María Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Carolina Araya; y su asesor estratégico, Cristián Valenzuela.

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, señaló Kast. 

Asimismo, adelantó que la próxima semana presentará un plan “contra la inmigración ilegal, con medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente y e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile al margen de la ley”.

Durante sus declaraciones, el republicano apuntó también contra su contendora oficialista, Jeannette Jara (PC), cuestionando su propuesta de regularización migratoria.

“Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva”, afirmó.

En ese sentido, Kast responsabilizó a procesos anteriores y al actual Gobierno por el aumento de la inseguridad, el hacinamiento y el crimen organizado. “El Gobierno de Boric pretende legalizar a quienes entraron rompiendo nuestras fronteras. Nosotros proponemos lo contrario: control real, fronteras cerradas y devolución efectiva. Esa es la diferencia entre la debilidad de la izquierda y la firmeza que necesita Chile”, sostuvo.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Tendencias y variaciones en encuestas presidenciales
02 Inicio de propaganda electoral, la reaparición de Monsalve y semana clave para las carreras pedagógicas
03 Déficit en Francia, 50 años de Metro y semana clave en la Fed
04 Cristián Valdivieso: “Veo difícil que Jara no esté en la segunda vuelta porque no tiene rivales en la izquierda y tiene un 30% del ...
05 Alejandra Sepúlveda y resolución del Tricel por Jadue: “No es tema en el comando. Nosotros estamos en la campaña, en los debates, e...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST