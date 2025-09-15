Subsidio para arrendar: Los requisitos para obtener este beneficio cercano a los $200.000

Este 7 de octubre comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo, un beneficio estatal que busca apoyar a las familias en el pago de su alquiler mensual.

La convocatoria a esta ayuda económica estará abierta hasta el 14 de noviembre de este año y el monto puede alcanzar hasta $193 mil pesos, dependiendo de la región y de la situación particular de cada postulante.

Por ejemplo, en la mayoría del país el monto sería hasta 4,2 UF mensuales, es decir, $166.000 aproximadamente. Mientras que en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, este monto asciende hasta 4,9 UF mensuales, $193.000 aproximadamente.

En total, el beneficio anual alcanza las 170 UF (poco más de $6 millones), que se entregan de manera mensual durante el período de vigencia del subsidio.

Requisitos para postular

Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

Postular con un núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/a) si tienes menos de 60 años.

Estar en el tramo del 70% en el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (aprox. $158.000), depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda antes de la postulación.

Tener un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el máximo aumenta en 8 UF.

Además, el valor del arriendo no debe superar las 11 UF (cerca de $434.000). En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el tope es de 13 UF (aprox. $513.000).

¿Cómo postular?

La postulación se realizará de forma 100% online a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) una vez que se inicie la convocatoria.

Allí deberás ingresar tus datos personales, del núcleo familiar y de la vivienda que buscas arrendar.