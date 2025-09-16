¿Cuál es el origen de la cueca y cómo ha evolucionado?

Con el característico sonido de guitarra, pandero, acordeón, piano y bajo, la cueca se convierte en el símbolo musical de septiembre. Basta un pañuelo blanco o una servilleta improvisada, para dar inicio al baile nacional.

Declarada oficialmente como tal en 1979, la cueca es mucho más que un rito folclórico.

Características

La cueca se baila en pareja, con el hombre en rol de conquista y la mujer en actitud esquiva. Con giros, medias vueltas y zapateo sobre un compás, simboliza el juego de seducción entre un gallo y una gallina.

Además, existen múltiples variantes como la tradicional o huasa, vinculada al mundo campesino; la urbana, nacida en los años 30 con la migración hacia las ciudades; y otras que responden a estilos, regiones o incluso posturas políticas.

En cuanto a su origen, algunos la vinculan a raíces africanas y otros a influencias andaluzas o indígenas. Sin embargo, la teoría con más respaldo es la de la zamacueca peruana, que habría llegado a Chile en el siglo XIX para luego transformarse en la cueca actual.

Su consolidación como emblema cultural se dio hacia fines de ese siglo, cuando comenzó a bailarse tanto en cantinas populares como en salones aristocráticos. Con la llegada de la radio en los años 20, se expandió aún más y ganó un sitial en la vida cotidiana chilena.

Nuevas formas de bailar y su oficialización como baile nacional

A medida que la sociedad chilena se urbanizaba y modernizaba, la cueca también evolucionó, dando lugar a nuevas formas de expresión en la ciudad.



En la década de 1960 emergieron nuevas formas urbanas, como la cueca chora, asociada al “Tío Roberto” Parra y a los puertos del Valle Central, y la cueca brava, impulsada por conjuntos como Los Chileneros, que retrataban la vida nocturna, la marginalidad y los bajos fondos.

Ambas representaron un quiebre con lo campesino y tradicional, y acercaron el género a las experiencias de la ciudad.

En 1979, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, la cueca fue oficializada como baile nacional. Sin embargo, los años de toque de queda y represión cultural limitaron su desarrollo. En ese contexto surgió la cueca sola, símbolo de resistencia y memoria, bailada por mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Luego, con el retorno a la democracia en 1990, la cueca recuperó espacios y se revalorizó, especialmente en su vertiente urbana.

Un renacer cultural

Durante las últimas tres décadas, la cueca ha experimentado un renacer. La banda Los Tres la acercó a nuevas generaciones en los 90, especialmente con su Unplugged de MTV y con la creación de La Yein Fonda, donde se mezclaron cuequeros, cumbiancheros y rockeros.