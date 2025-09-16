EN VIVO

“El ejército de Israel ha cometido un genocidio”: ONU emite duro comunicado por ataques contra Gaza

En esa línea, Navi Pillay, presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), declaró que “el genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo”.

Por:

16 Septiembre, 2025

Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Israel de cometer “genocidio” en la Franja de Gaza, responsabilizando al primer ministro Benjamin Netanyahu y a otros altos funcionarios por incitación y por acciones que, según la comisión, buscan “destruir al pueblo palestino”.

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, agregó.

Asimismo, desde la comisión señalaron que los actos cometidos desde octubre de 2023 incluyen cuatro de los cinco crímenes recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matar a miembros del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción y adoptar medidas para impedir nacimientos.

El informe subraya que las declaraciones de autoridades israelíes, como Isaac Herzog y Benjamin Netanyahu “incitaron a la comisión de genocidio y que las autoridades israelíes no han actuado para castigarlos por esta incitación”.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de las más altas instancias”, agregó. 

Por otra parte, Pillay advirtió que la inacción internacional ante esta situación equivale a complicidad y destacó que la comisión ya ha entregado miles de pruebas a la Corte Penal Internacional (CPI), aunque el informe no tiene carácter judicial.

Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el informe de “distorsionado y falso” y pidió 2la abolición inmediata de esta Comisión de Investigación”.

