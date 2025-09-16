¿Cómo funcionará el transporte público estas Fiestas Patrias?

El Ministerio de Transportes anunció medidas especiales para estas Fiestas Patrias. El plan incluye fiscalizaciones en terminales y aeropuertos, además de un aumento en la oferta de transporte público. Según el ministro Juan Carlos Muñoz, se planificaron “630 puntos de control a lo largo de todo Chile”, de los cuales 290 estarán en la Región Metropolitana.

Muñoz explicó que “los servicios de buses van a tener un reforzamiento de sus frecuencias, especialmente durante el periodo del final de la tarde, la noche, que es un momento en que mucha gente va a salir a tomar los buses”. También habrá presencia adicional de personal en estaciones de Metro y apoyo en ferrocarriles.

Metro sin extensión horaria

El subgerente de Línea 1 de Metro, Juan Huentupil, aclaró que “vamos a operar en los horarios habituales”. Precisó que no habrá extensión de horario porque “el día 19 de septiembre tenemos un refuerzo de la oferta aproximadamente un 20%, entonces creemos que con eso vamos a cubrir las necesidades que requiere la ciudad”.

Recorridos modificados en RED

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, informó sobre cambios en recorridos. “En la Pampilla, la principal fiesta donde se celebra el 18 de septiembre a nivel nacional, hemos modificado el recorrido E02 para poder acercar a las personas en transporte público hacia la celebración de la Pampilla”.

También se ajustó el recorrido E05 en Valparaíso “para poder también trasladar a las personas desde el centro puerto hacia el sector del parque Alejo Barrios”.

Transporte: Servicios especiales en regiones

Daza agregó que se reforzarán los “servicios urbanos en Curicó y también acá en la RM, especialmente en el Parque O’Higgins, donde tendremos también servicios especialmente desarrollados desde el Parque O’Higgins hacia las comunas como Puente Alto, Maipú y Pudahuel”.