EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Información Privilegiada
16 Septiembre
Rincón
Ahora en Duna
16 Septiembre
Terapia Chilensis
16 Septiembre
Un día como hoy
16 Septiembre

¿Cómo funcionará el transporte público estas Fiestas Patrias?

Transporte

El Ministerio de Transportes anunció refuerzo de buses, fiscalizaciones y modificaciones de recorridos para las celebraciones de Fiestas Patrias. Sin embargo, Metro confirmó que no habrá extensión horaria en su servicio de transporte.

Por:

16 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El Ministerio de Transportes anunció medidas especiales para estas Fiestas Patrias. El plan incluye fiscalizaciones en terminales y aeropuertos, además de un aumento en la oferta de transporte público. Según el ministro Juan Carlos Muñoz, se planificaron “630 puntos de control a lo largo de todo Chile”, de los cuales 290 estarán en la Región Metropolitana.

Muñoz explicó que “los servicios de buses van a tener un reforzamiento de sus frecuencias, especialmente durante el periodo del final de la tarde, la noche, que es un momento en que mucha gente va a salir a tomar los buses”. También habrá presencia adicional de personal en estaciones de Metro y apoyo en ferrocarriles.

Metro sin extensión horaria

El subgerente de Línea 1 de Metro, Juan Huentupil, aclaró que “vamos a operar en los horarios habituales”. Precisó que no habrá extensión de horario porque “el día 19 de septiembre tenemos un refuerzo de la oferta aproximadamente un 20%, entonces creemos que con eso vamos a cubrir las necesidades que requiere la ciudad”.

Recorridos modificados en RED

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, informó sobre cambios en recorridos. “En la Pampilla, la principal fiesta donde se celebra el 18 de septiembre a nivel nacional, hemos modificado el recorrido E02 para poder acercar a las personas en transporte público hacia la celebración de la Pampilla”.

También se ajustó el recorrido E05 en Valparaíso “para poder también trasladar a las personas desde el centro puerto hacia el sector del parque Alejo Barrios”.

Transporte: Servicios especiales en regiones

Daza agregó que se reforzarán los “servicios urbanos en Curicó y también acá en la RM, especialmente en el Parque O’Higgins, donde tendremos también servicios especialmente desarrollados desde el Parque O’Higgins hacia las comunas como Puente Alto, Maipú y Pudahuel”.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Discrepancia del gobierno con el informe del Banco Central
02 Kast se reúne con Giorgia Meloni y Trump confirma otro ataque a supuesta embarcación narcotraficante proveniente de Venezuela en el Mar C...
03 Tricel inhabilita a Ximena Rincón para el Senado; tensión entre BC y Gobierno; Brasil tras la sentencia de Bolsonaro
04 Guillermo Ramírez por rechazo de candidatura de Jadue: “Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su p...
05 Fondas en la Región Metropolitana: Fechas, horarios y lugares
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST