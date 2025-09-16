EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Información Privilegiada
16 Septiembre
Rincón
Ahora en Duna
16 Septiembre
Terapia Chilensis
16 Septiembre
Un día como hoy
16 Septiembre

Trump demanda al The New York Times y pide 15 mil millones de dólares por difamación

Trump Trump

Trump acusó al New York Times de ser “vocero” del Partido Demócrata y afirmó que el medio ha mentido durante décadas sobre él, su familia y su movimiento político.

Por:

16 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes una demanda por difamación y calumnia contra el diario The New York Times. El presidente de Estados Unidos exige 15 mil millones de dólares y sostiene que el diario actúa como “vocero” del Partido Demócrata.

“El Times lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento America First, MAGA (…) y nuestra nación en su conjunto”, escribió Trump en Truth Social. También aseguró que está “orgulloso de hacer responsable a este ‘trapo’ que antes era respetado”.

Trump acusó al medio de haber hecho “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”, al respaldar a Kamala Harris en portada. Además, calificó al periódico como “uno de los peores y más degenerados” de Estados Unidos. “Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!”, advirtió.

El exmandatario recordó que en el último año ya presentó demandas contra 60 Minutes, CBS, Paramount, ABC y el presentador George Stephanopoulos.

La nueva acción legal de Trump se suma a las tensiones que mantiene desde la Casa Blanca con los principales medios de comunicación del país. El mandatario acusa a la prensa de intentar influir en la opinión pública en favor de los demócratas y asegura que su gobierno no dejará pasar estas prácticas sin respuesta.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Discrepancia del gobierno con el informe del Banco Central
02 Kast se reúne con Giorgia Meloni y Trump confirma otro ataque a supuesta embarcación narcotraficante proveniente de Venezuela en el Mar C...
03 Tricel inhabilita a Ximena Rincón para el Senado; tensión entre BC y Gobierno; Brasil tras la sentencia de Bolsonaro
04 Guillermo Ramírez por rechazo de candidatura de Jadue: “Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su p...
05 Fondas en la Región Metropolitana: Fechas, horarios y lugares
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST