Trump demanda al The New York Times y pide 15 mil millones de dólares por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes una demanda por difamación y calumnia contra el diario The New York Times. El presidente de Estados Unidos exige 15 mil millones de dólares y sostiene que el diario actúa como “vocero” del Partido Demócrata.

“El Times lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento America First, MAGA (…) y nuestra nación en su conjunto”, escribió Trump en Truth Social. También aseguró que está “orgulloso de hacer responsable a este ‘trapo’ que antes era respetado”.

Trump acusó al medio de haber hecho “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”, al respaldar a Kamala Harris en portada. Además, calificó al periódico como “uno de los peores y más degenerados” de Estados Unidos. “Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!”, advirtió.

El exmandatario recordó que en el último año ya presentó demandas contra 60 Minutes, CBS, Paramount, ABC y el presentador George Stephanopoulos.

La nueva acción legal de Trump se suma a las tensiones que mantiene desde la Casa Blanca con los principales medios de comunicación del país. El mandatario acusa a la prensa de intentar influir en la opinión pública en favor de los demócratas y asegura que su gobierno no dejará pasar estas prácticas sin respuesta.