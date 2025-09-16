La hija trans de Elon Musk, a quien aseguró que había sido “asesinado por el virus woke”, ahora comenzará su camino en la moda

Vivian Jenna Wilson, de 21 años, hija transgénero de Elon Musk, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York. Participó en el desfile Primavera-Verano 2026 de Alexis Bittar, inspirado en “Miss USA 1991: una secuencia de sueños”. Wilson encarnó a “Miss Carolina del Sur” y vistió un traje rojo brillante con accesorios dorados, bolso de mano y la clásica banda de concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexis Bittar (@alexisbittar)

El diseñador explicó el sentido de su puesta en escena. “Seleccioné deliberadamente a cada concursante para que representara un estado de Estados Unidos donde los derechos de las personas trans están bajo ataque”, dijo a Page Six. Añadió que era “una historia sobre misoginia, depredadores desenfrenados, cosificación y derechos de las personas trans”.

Wilson, quien en 2022 cambió de nombre y rompió con el apellido Musk, mantiene distancia con su padre. Lo ha criticado abiertamente como “niño patético ” y escribió en Threads: “Mi sexo asignado al nacer era una mercancía comparada y pagar”, asegurando que sus padres eligieron su sexo al nacer. También señaló que esa presión por la masculinidad fue una transacción monetaria contra la que luchó toda su vida.

Musk, en cambio, ha expresado fuertes cuestionamientos a la transición de su hija. En julio de 2024 dijo en una charla con Jordan Peterson que su hijo “está muerto, asesinado por el virus woke”. Además afirmó que fue engañado respecto al uso de bloqueadores de pubertad. Wilson rechazó esas palabras y respondió que “No lo engañaron de ninguna manera. Sabía todos los efectos secundarios”, asegurando que Musk leyó los documentos médicos al menos dos veces antes de firmarlos.