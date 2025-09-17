Guía para salir de Santiago en Fiestas Patrias: peaje a luca y restricciones

El tradicional “peaje a luca” estará disponible los días 17 y 18 de septiembre para los vehículos que salgan de Santiago hacia distintas regiones, y también se aplicará en el retorno a la capital el domingo 21. La medida busca agilizar el tránsito en las principales carreteras, especialmente en horarios punta, y se suma a restricciones de circulación para camiones de dos o más ejes.

El subsecretario de Interior, Víctor Ramos, explicó que “Se espera la salida de más de un millón de personas desde la capital a los diferentes lugares del país”. Es por esto que “habrán distintos tipos de medidas, tanto en la Ruta 68 como en la Ruta 5. Para eso Transporte también nos ha señalado que van a haber más de 550 operativos de fiscalización desplegados desde el 18 septiembre”, señaló.

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre las disposiciones, la Ruta 5 Sur contará con peaje reducido a $1.000 en Angostura entre las 07:00 y 09:00 horas, además de restricción para camiones el 17 de septiembre de 12:00 a 19:00 horas, y el 18 entre 09:00 y 15:00 horas. En la Ruta 5 Norte, la medida se aplicará en el peaje Las Vegas, mientras que en la Ruta 68 operará en los peajes Lo Prado y Zapata.

Restricción camiones

La restricción a camiones será uno de los ejes centrales de las medidas. El miércoles 17 de septiembre entre las 12:00 y 19:00 horas, y el jueves 18 entre las 09:00 y 15:00 horas, se limitará su tránsito en tramos de la Ruta 5 Norte, la Ruta 5 Sur y la Ruta 68. El objetivo es reducir la congestión vehicular en horarios de mayor flujo y dar mayor seguridad a los automovilistas que viajen durante el fin de semana largo.

Las autoridades hicieron un llamado al autocuidado para evitar siniestros viales. Ramos recordó: “El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros que producen una alta tasa de fallecidos y heridos. Esto igual tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, por mucha fiscalización que nosotros podamos tener a lo largo y ancho de nuestro país”.