¿Cuándo comienza la primavera y cómo cuidarse de la alergia?
Con el fin del invierno, la primavera se aproxima para traer días más cálidos y mayor presencia de luz solar. El cambio de estación marcará un nuevo ciclo en el hemisferio sur.
La primavera ya asoma en el horizonte y, junto con septiembre, comienza a sentirse el ambiente más cálido que anticipa la llegada de esta estación. De acuerdo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), la primavera se iniciará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 15:19 horas, momento en que ocurrirá el equinoccio en el hemisferio sur.
Este fenómeno astronómico, descrito por la NASA como “el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”, dará paso a jornadas con más horas de luz y temperaturas agradables. La primavera, además, coincide con las celebraciones de Fiestas Patrias, lo que permite disfrutar de un periodo festivo acompañado de un clima cada vez más propicio para actividades al aire libre.
La estación se extenderá hasta el 21 de diciembre a las 12:03 horas, cuando dé inicio el solsticio de verano.
Primavera: Sobrevive a la temporada de alergias
Para muchas personas, la primavera no solo trae días soleados, sino también síntomas molestos relacionados con la rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis o el asma. Especialistas de la Clínica Universidad de los Andes, recomiendan:
Ventilar la casa en horarios adecuados: hacerlo temprano en la mañana o en la noche, cuando hay menos polen en el aire, y solo por un corto tiempo.
Evitar exposición directa al polen: no estar cerca de pasto recién cortado ni árboles en floración, especialmente en días de viento.
Cuidar la ropa y la ventilación del auto: no secar ropa al aire libre en días de alta polinización y usar aire acondicionado en el auto en lugar de abrir las ventanas.
Protegerse al aire libre: usar anteojos de sol o mascarilla para reducir el contacto con pólenes y otros alérgenos en suspensión.
Consultar a un especialista: iniciar tratamiento con antihistamínicos o considerar inmunoterapia bajo supervisión médica para reducir los síntomas a largo plazo.
