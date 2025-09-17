¿Cuándo comienza la primavera y cómo cuidarse de la alergia?

La primavera ya asoma en el horizonte y, junto con septiembre, comienza a sentirse el ambiente más cálido que anticipa la llegada de esta estación. De acuerdo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), la primavera se iniciará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 15:19 horas, momento en que ocurrirá el equinoccio en el hemisferio sur.

Este fenómeno astronómico, descrito por la NASA como “el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”, dará paso a jornadas con más horas de luz y temperaturas agradables. La primavera, además, coincide con las celebraciones de Fiestas Patrias, lo que permite disfrutar de un periodo festivo acompañado de un clima cada vez más propicio para actividades al aire libre.

La estación se extenderá hasta el 21 de diciembre a las 12:03 horas, cuando dé inicio el solsticio de verano.

Primavera: Sobrevive a la temporada de alergias

Para muchas personas, la primavera no solo trae días soleados, sino también síntomas molestos relacionados con la rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis o el asma. Especialistas de la Clínica Universidad de los Andes, recomiendan: