“El lugar perfecto para los pedófilos”: Roblox bajo la lupa por denuncias de seguridad infantil

Ethan Dallas tenía 15 años cuando se quitó la vida tras ser víctima de un depredador que conoció en Roblox. Según su madre, el joven fue manipulado por un adulto que fingía ser un niño. Este le enseñó a desactivar controles parentales y lo llevó a compartir material íntimo bajo amenazas. Tras la tragedia, la familia presentó una demanda contra Roblox por homicidio culposo.

Demandas y acusaciones contra Roblox

El caso de Ethan no es el único. En abril, el fiscal general de Florida abrió una investigación sobre la seguridad infantil en Roblox. Poco después, la fiscala general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la empresa y la calificó como “el lugar perfecto para los pedófilos”. Hasta ahora, se han presentado más de 20 demandas en tribunales federales que señalan la falta de protección para los menores.

Riesgos dentro de la plataforma

Roblox permite que cualquiera cree una cuenta gratuita y se comunique con otros jugadores mediante chats y voz. Esto abre la puerta a que adultos contacten a niños sin dificultad. Aunque la compañía introdujo sistemas de verificación de edad, expertos en ciberseguridad aseguran que estas medidas son fáciles de eludir. “Es un problema serio”, explicó Ron Kerbs, fundador de la empresa de seguridad digital Kidas.

La respuesta de Roblox

La empresa afirma que trabaja en nuevas herramientas de protección y que colabora con las autoridades para mejorar la seguridad. Un portavoz de Roblox dijo: “Nos entristece profundamente esta trágica e inimaginable pérdida”. Sin embargo, las familias afectadas insisten en que la compañía no ha hecho lo suficiente para proteger a quienes más usan el juego: los menores.

Padres en alerta

El caso de Ethan ha llevado a muchos padres a cuestionar la seguridad de Roblox. Becca Dallas, su madre, creó una fundación en nombre de su hijo para apoyar a jóvenes con problemas de salud mental. “Quiero que se conozca su historia para asustar a los padres y que entiendan que yo pensaba que mi hijo estaba a salvo en Roblox, pero no lo estaba”, afirmó.