Zapallar nuevamente implementará “toque de queda” nocturno para menores de edad durante las fiestas patrias

Este martes, la Municipalidad de Zapallar anunció la reactivación de la ordenanza que restringe la circulación de menores de edad en la vía pública después de la medianoche si no están acompañados por un adulto responsable, medida que se implementará durante las Fiestas Patrias. La disposición, -comunicada por el alcalde Gustavo Alessandri (Ind.-RN)-, forma parte de un plan de seguridad que contempla drones, lectores de patentes, controles de acceso y patrullajes reforzados, con el argumento de que la población de la comuna se multiplica hasta cinco veces en estas fechas.

Contexto legal

La ordenanza aprobada en 2022 establece que los menores de 16 años no pueden circular entre la medianoche y las 05:00 horas sin la compañía de un adulto responsable. En el caso de jóvenes de entre 16 y 18 años, deben portar un número de contacto de un tutor. El incumplimiento de esta medida contempla multas de hasta 3 UTM, e incluso 5 UTM en caso de reincidencia, con la posibilidad de sustituirlas por trabajos comunitarios.

El jefe comunal defendió la normativa al señalar que “la seguridad parte en la casa, y en las calles la garantizaremos con tecnología, prevención y presencia permanente del municipio”. Según explicó, la ordenanza busca trasladar la responsabilidad directa a padres y tutores, para evitar que niñas, niños y adolescentes se expongan a situaciones de riesgo en fiestas, playas y centros nocturnos de Zapallar.

Aunque la Contraloría General de la República había objetado la medida en 2023, señalando que los municipios no tienen facultades para limitar la libertad de desplazamiento, la administración local decidió volver a aplicarla este año. El municipio insiste en que el objetivo no es restringir libertades individuales, sino reforzar la responsabilidad parental y resguardar la seguridad en un contexto de alta afluencia de visitantes en Zapallar durante el fin de semana largo.