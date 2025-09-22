Sii comenzará a fiscalizar declaraciones de ganancias con criptomonedas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que ya ha finalizado 13 procesos de revisión relacionados con operaciones en criptomonedas, los cuales permitieron recuperar cerca de US$5 millones en impuestos. Los casos se concentran en contribuyentes que reciben pagos por servicios en activos digitales o que no acreditaron los costos asociados a sus transacciones.

Para identificar estas irregularidades, la institución utilizó diversas fuentes de información, como las declaraciones juradas N°1891 entregadas por proveedores de servicios de criptoactivos, los registros de importaciones de equipos de minería y los antecedentes disponibles en plataformas de intercambio. “En estos casos, emitimos las liquidaciones correspondientes a las diferencias de impuestos detectadas luego de verificar, mediante el uso de big data y la revisión de distintos exchange, que se trataba de contribuyentes que contaban efectivamente con billeteras de criptomonedas”, señaló la directora del SII, Carolina Saravia.

El organismo también destacó la cooperación internacional que busca fortalecer a través de nuevas resoluciones. Estas permitirán a Chile intercambiar información automática sobre transacciones con criptomonedas mediante el marco internacional Crypto Asset Reporting Framework (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), adelantándose incluso a la fecha oficial de implementación en 2027.

Además, el SII subrayó que los contribuyentes deben ser conscientes de que las ganancias con criptomonedas están sujetas a las mismas obligaciones tributarias que otros ingresos. En este sentido, llamó a declarar de forma correcta en el Formulario 22, ya que el no hacerlo podría derivar en multas e intereses adicionales.