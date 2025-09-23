Empresarios agrícolas piden visa de trabajo para tener más mano de obra migrante

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), presidida por Antonio Walker, reiteró la urgencia de contar con políticas que impulsen la formalidad laboral. En este sentido, subrayó que ordenar los procesos migratorios será clave para alcanzar un crecimiento económico de entre 2% y 2,3% hacia 2026. “Tenemos que recuperar la formalidad en el empleo, y para eso necesitamos una visa de trabajo. A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo”, señaló Walker.

Además, en conversación con Radio Pauta, el dirigente destacó la necesidad de asegurar más trabajadores agrícolas para enfrentar la alta demanda del sector. “El sector agrícola es muy intensivo en mano de obra. Genera un millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante en forma indirecta”, explicó. Luego agregó: “No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura, y por eso necesitamos a los inmigrantes. Este es un fenómeno global”.

Por otra parte, el escenario laboral se mantiene desafiante. Según el Banco Central, la lenta creación de empleos y los salarios elevados han generado un contexto de señales mixtas. Asimismo, se proyecta que la tasa de desempleo bordee el 8,5% a fines de 2025 y se ubique entre 8,3% y 8,4% en 2026. Ante este panorama, los empresarios agrícolas insisten en que ordenar el mercado laboral es urgente para sostener la competitividad del país.