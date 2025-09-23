¿Apoyar a Bachelet en la ONU? la encrucijada que enfrenta la derecha

Durante esta jornada se celebra la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, donde participa el Presidente Gabriel Boric y la expresidenta Michelle Bachelet, recientemente mencionada por el oficialismo como posible candidata a la Secretaría General de la ONU.

En este contexto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien también forma parte de la comitiva que acompaña a Boric durante su viaje a Nueva York, dio a conocer su apoyo a la expresidenta.

“Apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con experiencia, que fue dos veces Presidenta de Chile, respetuosa de la democracia y valorada positivamente por la ciudadanía. Una candidatura así debiera contar con el respaldo transversal de todos los sectores, ya que no representa a un partido, sino a nuestro país ante el mundo”, afirmó Ossandón.

Entre silencios y rechazos a la idea

Sin embargo, los candidatos presidenciales de la derecha se distancian de esta postura o han evitado referirse al tema, argumentando que aún falta tiempo para tomar una decisión definitiva.

Por su parte, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, evitó pronunciarse sobre un eventual apoyo a la exmandataria: “Para esa elección (en la ONU) queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica. Los chilenos, en general, están realmente hasta la coronilla de no poder salir, por el tema de la delincuencia y también por la falta de empleo y de dinero. Muchas familias no llegan a fin de mes… Hoy día las prioridades de los chilenos son claramente otras”.

Mientras que José Antonio Kast, candidato de Republicanos optó por una respuesta ambigua, señalando que Bachelet tiene derecho a postular, pero sin comprometer un respaldo.

“La expresidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente… Dejemos que ocurran las cosas y después nos pronunciamos… Hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sean hechos ciertos, nos pronunciaremos, pero obviamente, ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar cualquier gesta, y que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo”, expresó.

Por último, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, adoptó una postura intermedia: afirmó que sería un orgullo para Chile que una compatriota ocupara el máximo cargo en la ONU, pero enfatizó que “no la voy a respaldar”, criticando tanto su gestión como presidenta como su desempeño previo en la ONU.

Más allá de los candidatos presidenciales

Además, la diputada Catalina Del Real y el senador Rojo Edwards advirtieron que la postulación de Bachelet debió consultarse con la oposición antes de hacerse pública, alertando que el próximo presidente podría brindar un respaldo distinto y poner en riesgo la candidatura.

Asimismo, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, señaló: “Quiero evitar pronunciamientos al respecto por varias razones. Primero porque, en general, cuando uno postula con tanta fuerza estos cargos internacionales lo que termina sucediendo es que no terminan resultando”.

Valoración desde el oficialismo

En contraste, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC) destacó que su experiencia y liderazgo garantizan enfrentar desafíos globales, mientras que dirigentes como Camilo Escalona (PS) y Constanza Martínez (Frente Amplio) enfatizaron que deben evaluar la oportunidad desde el interés nacional, más allá de los colores políticos.