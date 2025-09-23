EN VIVO

Cardenal Chomalí realizará bendición de mascotas online: Así se puede participar

Cardenal Chomalí realizará bendición de mascotas online

El propio Chomalí confirmó la noticia en su red social X y permitirá a los fieles recibir la bendición para sus mascotas desde cualquier lugar.

Por:

23 Septiembre, 2025

El Arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, encabezará una Bendición de Mascotas Online, en homenaje a San Francisco de Asís, venerado como el patrono de los animales.

El propio cardenal confirmó la noticia en su red social X y permitirá a los fieles recibir la bendición para sus mascotas desde cualquier lugar.

“Honrando a San Francisco de Asís. Los espero”, escribió Chomalí junto a una imagen que detalla la celebración, que busca reconocer el profundo respeto hacia la naturaleza que promovía el santo.

¿Cómo seguir la ceremonia de bendición?

La Bendición de Mascotas se realizará el sábado 4 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, coincidiendo con la conmemoración de San Francisco de Asís. Transmitirán la ceremonia en vivo para todos los creyentes interesados a través de la plataforma Zoom, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes datos:

Zoom: ID de reunión 833 2791 2803 | Código de acceso: 001799.

Además, será transmitida por las redes sociales de la Iglesia de Santiago, específicamente por YouTube y Facebook.

Desde la Iglesia de Santiago destacaron que “será un momento especial para agradecer a Dios por nuestras mascotas y poner bajo su cuidado a quienes nos acompañan con su ternura y fidelidad”.

