Cardenal Chomalí realizará bendición de mascotas online: Así se puede participar

El Arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, encabezará una Bendición de Mascotas Online, en homenaje a San Francisco de Asís, venerado como el patrono de los animales.

El propio cardenal confirmó la noticia en su red social X y permitirá a los fieles recibir la bendición para sus mascotas desde cualquier lugar.

“Honrando a San Francisco de Asís. Los espero”, escribió Chomalí junto a una imagen que detalla la celebración, que busca reconocer el profundo respeto hacia la naturaleza que promovía el santo.

Honrando a San Francisco de Asís. Los espero. pic.twitter.com/i2dno7pE4e — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) September 22, 2025

¿Cómo seguir la ceremonia de bendición?

La Bendición de Mascotas se realizará el sábado 4 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, coincidiendo con la conmemoración de San Francisco de Asís. Transmitirán la ceremonia en vivo para todos los creyentes interesados a través de la plataforma Zoom, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes datos:

Zoom: ID de reunión 833 2791 2803 | Código de acceso: 001799.

Además, será transmitida por las redes sociales de la Iglesia de Santiago, específicamente por YouTube y Facebook.

Desde la Iglesia de Santiago destacaron que “será un momento especial para agradecer a Dios por nuestras mascotas y poner bajo su cuidado a quienes nos acompañan con su ternura y fidelidad”.