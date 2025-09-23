Metromuv: los beneficios de la nueva aplicación de pago del Metro de Santiago

El Metro de Santiago se renueva y presenta una nueva plataforma de pago: Metromuv, que le permitirá a los usuarios tener una nueva experiencia para viajar a través del transporte público o privado.

De esta manera, la estatal deja atrás MetroPago y ya está disponible la nueva billetera digital, donde las personas podrán pagar el metro con el código QR o planificar viajes en la ciudad.

Sumado a ello, a través de la herramienta también se podrá recargar tarjetas BIP!, transferir dinero e incluso hacer compras en el extranjero, gracias a una tarjeta prepago Visa que se crea al momento de abrir una cuenta.

Los beneficios de Metromuv

“Está diseñado para ser interoperable con todo el sistema financiero chileno. Gracias a la conexión con el Centro de Compensación Automatizado (CCA), los usuarios podrán transferir dinero desde y hacia sus cuentas bancarias de manera segura. Esta funcionalidad estará disponible durante los próximos meses”, contó a Pulso la gerente general Metropago, Carolina Iturra.

Pero esto no es todo, puesto que según detallaron desde la empresa, las personas que cuenten con esta aplicación también podrán pedir taxis o comprar pasajes.

“Esta misma tarjeta servirá para pagar directamente el transporte público y otros servicios asociados, como buses interurbanos y eventualmente hasta viajes aéreos. Nuestro objetivo es que las personas puedan usar MetroMUV para moverse por todo Chile, y también para comprar un café antes de subirse al bus”, agregó Iturra.

Además, los usuarios que abran su cuenta por primera vez, recibirán un pasaje gratuito, aunque desde Metro adelantaron que esperan entregarle más beneficios a sus clientes.