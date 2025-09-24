EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
24 Septiembre
Aire Fresco
24 Septiembre
Santiago Adicto
23 Septiembre
Visionarios
23 Septiembre

Boric cierra su etapa en la ONU con dura crítica a Israel y anuncia nominación de Bachelet a la Secretaría General

ONU ONU

En su último discurso ante la Asamblea General, el Presidente Boric apuntó contra Israel por la situación en Gaza y confirmó que Chile postulará a la expresidenta Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas desde 2026.

Por:

24 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El Presidente Gabriel Boric utilizó su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar una fuerte crítica a Israel y al mismo tiempo anunciar la nominación de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU.

Durante su discurso, Boric advirtió sobre la violencia en Gaza y denunció las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu. “Hoy son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestino, al igual que hace 80 años la perdían por ser judíos”, afirmó. En la misma línea, agregó: “No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, lo quiero ver junto a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, especificó.

El mandatario también confirmó que Chile propondrá oficialmente a la exmandataria para suceder a António Guterres. “Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. (…) Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la próxima secretaria general de las Naciones Unidas”, señaló Boric. Más adelante, subrayó que “Michelle Bachelet es una mujer profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización” y destacó su trayectoria como jefa de Estado, ministra, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Con este anuncio, Bachelet se convierte en una de las principales cartas latinoamericanas para liderar el organismo internacional, en un proceso que comenzará formalmente a fines de este año.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Programa económico de José Antonio Kast
02 Bernardo Fontaine por gasto público: “Aquí tenemos una crisis en la gestión del Estado, no están haciendo la pega, no controlan el ...
03 Nueva York y la ONU, Emprende Tu Mente y precios de activos
04 Diego Schalper: “Tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en la ONU no es la que yo querría. Esa es la discus...
05 Debate por posible postulación de Bachelet a la ONU, EEUU ofrece salvavidas a Milei y últimos reconocimientos del Estado Palestino
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST