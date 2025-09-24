Boric cierra su etapa en la ONU con dura crítica a Israel y anuncia nominación de Bachelet a la Secretaría General

El Presidente Gabriel Boric utilizó su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar una fuerte crítica a Israel y al mismo tiempo anunciar la nominación de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU.

Durante su discurso, Boric advirtió sobre la violencia en Gaza y denunció las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu. “Hoy son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestino, al igual que hace 80 años la perdían por ser judíos”, afirmó. En la misma línea, agregó: “No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, lo quiero ver junto a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, especificó.

El mandatario también confirmó que Chile propondrá oficialmente a la exmandataria para suceder a António Guterres. “Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. (…) Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la próxima secretaria general de las Naciones Unidas”, señaló Boric. Más adelante, subrayó que “Michelle Bachelet es una mujer profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización” y destacó su trayectoria como jefa de Estado, ministra, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Con este anuncio, Bachelet se convierte en una de las principales cartas latinoamericanas para liderar el organismo internacional, en un proceso que comenzará formalmente a fines de este año.