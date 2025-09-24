Dispar escenario para isapres: Más de la mitad anotaron ganancias, pero en total reportan pérdidas de $7.000 millones

Las isapres redujeron significativamente sus pérdidas en el primer semestre de 2025, alcanzando un saldo negativo de $7.035 millones, frente a los $81.308 millones anotados en igual período del año anterior. Sin embargo, el panorama fue mixto: mientras Consalud, Colmena, Nueva Masvida y Vida Tres obtuvieron utilidades, las isapres Banmédica, Cruz Blanca y Esencial registraron mermas que arrastraron el resultado total.

Este es el primer balance financiero que refleja en su totalidad los efectos de la ley corta, que permitió cobrar primas extraordinarias y contribuyó a mejorar los ingresos. De hecho, las seis isapres abiertas que se vieron impactadas por los fallos de la Corte Suprema aumentaron sus ingresos en 13,8% interanual, alcanzando $2.010.956 millones, además de una baja de 2,6% en los gastos de administración.

Por isapre, los resultados más negativos fueron los de Banmédica, que perdió $14.771 millones, y Cruz Blanca, que redujo sus mermas a $8.374 millones. En contraste, Consalud lideró las utilidades con $11.847 millones, seguida por Colmena con $3.839 millones, Nueva Masvida con $2.538 millones y Vida Tres con $286 millones, evidenciando el dispar escenario en el que se encuentra la industria.

En todo caso, analistas del sector destacan que las isapres aún enfrentan incertidumbre regulatoria y altos costos asociados a la siniestralidad, lo que podría impactar sus resultados en la segunda parte del año, especialmente en los meses de invierno donde históricamente se eleva la demanda por atenciones médicas.