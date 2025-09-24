Dispar escenario para isapres: Más de la mitad anotaron ganancias, pero en total reportan pérdidas de $7.000 millones
El balance financiero de las isapres mostró un escenario dispar: cuatro aseguradoras lograron utilidades, mientras que tres isapres cerraron con números rojos, concentrando las pérdidas de la industria.
Las isapres redujeron significativamente sus pérdidas en el primer semestre de 2025, alcanzando un saldo negativo de $7.035 millones, frente a los $81.308 millones anotados en igual período del año anterior. Sin embargo, el panorama fue mixto: mientras Consalud, Colmena, Nueva Masvida y Vida Tres obtuvieron utilidades, las isapres Banmédica, Cruz Blanca y Esencial registraron mermas que arrastraron el resultado total.
Este es el primer balance financiero que refleja en su totalidad los efectos de la ley corta, que permitió cobrar primas extraordinarias y contribuyó a mejorar los ingresos. De hecho, las seis isapres abiertas que se vieron impactadas por los fallos de la Corte Suprema aumentaron sus ingresos en 13,8% interanual, alcanzando $2.010.956 millones, además de una baja de 2,6% en los gastos de administración.
Por isapre, los resultados más negativos fueron los de Banmédica, que perdió $14.771 millones, y Cruz Blanca, que redujo sus mermas a $8.374 millones. En contraste, Consalud lideró las utilidades con $11.847 millones, seguida por Colmena con $3.839 millones, Nueva Masvida con $2.538 millones y Vida Tres con $286 millones, evidenciando el dispar escenario en el que se encuentra la industria.
En todo caso, analistas del sector destacan que las isapres aún enfrentan incertidumbre regulatoria y altos costos asociados a la siniestralidad, lo que podría impactar sus resultados en la segunda parte del año, especialmente en los meses de invierno donde históricamente se eleva la demanda por atenciones médicas.
