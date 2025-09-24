Padre de Elon Musk es denunciado por abuso sexual infantil

El New York Times publicó que Errol Musk, padre del empresario Elon Musk, enfrenta acusaciones de abuso sexual contra cinco hijos e hijastros. Los episodios habrían ocurrido en Sudáfrica y California, desde 1993 hasta 2023. Aunque la policía abrió tres investigaciones, ninguna derivó en condenas.

El primer caso ocurrió en 1993, cuando una hijastra de cuatro años relató que él la había tocado. Una década más tarde, la misma niña afirmó que lo sorprendió oliendo su ropa interior. Otras denuncias involucran a dos de sus hijas y a un hijastro. En 2023, un hijo de cinco años aseguró que su padre lo había tocado de manera indebida, lo que llevó a una nueva intervención de familiares y un trabajador social.



Los registros policiales y judiciales, junto con entrevistas a familiares y trabajadores sociales, respaldan estas denuncias. Una carta enviada a Elon Musk en 2010 también detalla los hechos. “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, señala el escrito citado por el Times.

Elon Musk no respondió públicamente a esas solicitudes. Sin embargo, el medio afirma que en algunas ocasiones apoyó económicamente a familiares, pagó colegios y financió tratamientos médicos. Incluso habría intentado que parte de la familia se quedara en California, lejos de su padre.

Por su parte, Errol Musk rechazó las acusaciones de abuso sexual. En sus palabras, los reportes son “falsos y absurdos en extremo”. Aseguró que miembros de su familia manipularon a los niños para inventar historias con el objetivo de conseguir dinero. Además, insistió en que mantiene una relación cercana con su hijo mayor, a quien describió como “muy cercano”.

Elon Musk, en tanto, ha hablado en el pasado sobre su complicada relación con su padre. En 2017 dijo a Rolling Stone que este había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”. Y en su biografía autorizada de 2023 afirmó que ya no mantenía contacto con él.

La historia expone cómo las acusaciones de abuso sexual han marcado durante tres décadas a la familia Musk, un conflicto privado que sigue persiguiendo al hombre más rico del mundo.